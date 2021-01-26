Arrascaeta passa a ser o líder isolado de assistências do Flamengo na temporada; Ceni explica substituições

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

A derrota para o Athletico-PR no último domingo, por 2 a 1, na Arena da Baixada e pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, prejudicou ainda mais os planos do Flamengo em relação ao título. Ontem, poucos fatores se salvaram na equipe de Rogério Ceni. Um deles foi a precisão de Arrascaeta para servir os companheiros, tanto que o uruguaio passou a ser o líder isolado de assistências do Rubro-Negro na temporada.Agora, Arrascaeta, que sofreu e cobrou a falta que culminou no gol de Gustavo Henrique (assista ao lance acima), passa a somar 11 assistências em 43 jogos na temporada - de acordo com levantamento do LANCE!. O meia deixou Gabigol e Bruno Henrique, que têm dez assistências cada um, para trás.

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Arrascaeta estava sendo participativo até ser substituído contra o Furacão. O camisa 14, aliás, tem sido sacado com frequência por Ceni, que revelou uma "posterior (músculo da coxa) cansada" ao justificar as trocas recentes: O meia e Vitinho são os únicos atletas a atuarem os 15 jogos sob o comando de Ceni.

- O Arrascaeta, no último jogo, pediu para sair. Posterior cansada. Não se comenta isso, mas ele ficou dois dias sem treinar antes do último jogo. Vem atuando em todos jogos. Hoje saiu aos 80. Atletas também cansam. Temos meias, temos o Gerson, o Diego, o Pepê. Se não tivesse cansado, continuaria dentro do jogo - disse Rogério, após o duelo diante do Athletico, em Curitiba.

REAPRESENTAÇÃO E PRÓXIMO JOGO

Assim como o restante do elenco que tem condições de jogo, Arrascaeta folga hoje e se reapresenta no Ninho do Urubu nesta terça. O próximo jogo do Flamengo será diante do Grêmio, nesta quinta-feira, em Porto Alegre, quando ambos deixarão de ter um compromisso a menos na tabela, pois o duelo - adiado anteriormente - será válido pela 23ª rodada do Brasileiro.

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Com a derrota de ontem, o Flamengo perdeu a chance de ultrapassar o São Paulo e assumir a vice-liderança. A equipe segue na terceira posição, com 55 pontos - sete a menos do que o líder, Internacional. Hoje, de acordo com site "Infobola", a probabilidade do Fla conquistar o título do Brasileirão é só de 6%.

O RANKING DE ASSISTÊNCIAS NA TEMPORADA