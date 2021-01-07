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futebol

Arrascaeta lamenta morte de Alex Apolinário, ex-companheiro de clube no Cruzeiro

Meia uruguaio usou as redes sociais para postar mensagem em homenagem ao brasileiro, que morreu nesta quinta-feira, quatro dias após sofrer uma parada cardiorrespiratória...

Publicado em 07 de Janeiro de 2021 às 12:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 jan 2021 às 12:03
Crédito: Divulgação/Alverca
A morte do brasileiro Alex Apolinário nesta quinta-feira provocou uma onda de comoção nas redes sociais. Entre os que postaram mensagens de lamento está o meia Arrascaeta, do Flamengo. No Twitter e no Instagram, o uruguaio publicou uma imagem do atacante do Alverca e mandou apoio aos familiares.
- Meus pêsames e um forte abraço para familiares e amigos. Arrascaeta e Alex Apolinário se conheciam da época em que foram companheiros de clube no Cruzeiro, durante as temporadas de 2016 e 2017.
Alex Apolinário tinha 24 anos e morreu quatro dias depois de sofrer uma parada cardiorrespiratória durante o jogo do Alverca contra o União FC de Almeirin, no último domingo. Ele estava internado no hospital em estado grave e teve morte cerebral confirmada na manhã desta quinta-feira.
+ ATUAÇÕES: Arrascaeta e Willian Arão se salvam em derrota do Flamengo para o Fluminense

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