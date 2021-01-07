Arrascaeta lamenta morte de Alex Apolinário, ex-companheiro de clube no Cruzeiro

Crédito: Divulgação/Alverca

A morte do brasileiro Alex Apolinário nesta quinta-feira provocou uma onda de comoção nas redes sociais. Entre os que postaram mensagens de lamento está o meia Arrascaeta, do Flamengo. No Twitter e no Instagram, o uruguaio publicou uma imagem do atacante do Alverca e mandou apoio aos familiares.

- Meus pêsames e um forte abraço para familiares e amigos. Arrascaeta e Alex Apolinário se conheciam da época em que foram companheiros de clube no Cruzeiro, durante as temporadas de 2016 e 2017.

Alex Apolinário tinha 24 anos e morreu quatro dias depois de sofrer uma parada cardiorrespiratória durante o jogo do Alverca contra o União FC de Almeirin, no último domingo. Ele estava internado no hospital em estado grave e teve morte cerebral confirmada na manhã desta quinta-feira.