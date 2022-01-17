Arrascaeta fica? Reforço? Gabigol e Braz fazem postagens enigmáticas e intrigam torcedores do Flamengo

Desde as últimas horas deste domingo até a manhã desta segunda-feira, postagens de Gabigol e Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, intrigaram os rubro-negros na redes sociais. A principal aposta dos enigmas publicadas tem a ver com a possível renovação de Arrascaeta, cuja negociação se arrasta por meses e está em viés de acerto por um contrato até 2026.Gabriel Barbosa postou, em espanhol, "Se queda", que em português significa: "Fica". O atacante, inclusive, esteve com Arrascaeta e o empresário do uruguaio, Daniel Fonseca, ontem - o encontro foi compartilhado no Instagram.

Já hoje, Braz, adepto a postagens enigmáticas em suas redes, escreveu apenas um ponto final no Twitter, o que, conforme a aba de comentários sugere, pode ser o indício do acerto do novo contrato do uruguaio. Ou seria o primeiro reforço de 2022 contratado? A ver.

Sobre Arrascaeta: na semana passada, houve uma nova reunião entre dirigentes do Flamengo e o agente de Arrascaeta. Ambos não chegaram a um denominador comum, mas o Rubro-Negro se mostrou confiante para que a renovação fosse sacramentada no próximo encontro (marcado anteriormente).

O entrave seguiu sendo os 25% dos direitos econômicos do atleta pertencentes ao Defensor Sporting, do Uruguai. O clube uruguaio pede 5 milhões de euros pedidos pelo clube uruguaio, e o Fla ainda negocia as condições.

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Atualmente, Arrascaeta tem vínculo até dezembro de 2023 com o Flamengo, onda soma 135 partidas, 38 gols e 46 assistências.