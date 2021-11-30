Arrascaeta faz campanha para achar torcedor do Flamengo que invadiu campo e o abraçou: 'Merece o manto'

Uma cena curiosa marcou a vitória do Flamengo sobre o Ceará, nesta terça-feira, por 2 a 1, em duelo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Arrascaeta, acionado no segundo tempo, viu um torcedor invadir o gramado e o abraçar, ajoelhado em admiração, paralisando a partida.Logo após o jogo, Arrascaeta foi às redes sociais, postou uma foto do momento e iniciou a seguinte campanha:

- Chegou até ali merece o manto (emoji sorridente). Vamos achar essa fera aí, me ajudem - postou o uruguaio. > Veja e simule a tabela do Brasileirão

Com chances remotas de título, mas já garantido como vice do Brasileirão, o Flamengo de Arrascaeta terá o Sport (já rebaixado) como próximo adversário. O duelo será nesta sexta-feira, fora de casa, em duelo atrasado.