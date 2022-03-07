futebol

Arrascaeta entra no top 10 dos artilheiros do Flamengo no século

Uruguaio decidiu o clássico contra o Vasco...
Publicado em 06 de Março de 2022 às 21:53

Nem Gabigol, nem Bruno Henrique, muito menos Pedro. Quem decidiu o Clássico dos Milhões para o Flamengo neste domingo foi Arrascaeta. Com um belo chute aos 44 minutos do 2º tempo, o uruguaio garantiu a vitória rubro-negra sobre o Vasco por 2 a 1, no Estádio Nilton Santos. O meia agora é o vice-artilheiro do time na temporada com 4 gols marcados - 3 no últimos jogos.
Na Gávea desde 2019, o camisa 14 já soma 43 bolas na rede pelo clube. Número que o coloca neste momento entre os dez maiores goleadores do Flamengo neste século, empatando com Diego, seu companheiro de time, e Paolo Guerrero, atacante peruano que atualmente está sem contrato.
Agora, cinco atletas do atual elenco aparecem no top 10 dos artilheiros desde 2001: Gabigol, Bruno Henrique, Pedro, Diego e, claro, Arrascaeta. Confira o ranking:
MAIORES ARTILHEIROS DO FLAMENGO NO SÉCULO
1º - Gabigol - 110 gols2º - Bruno Henrique - 77 gols3º - Renato Abreu - 73 gols4º - Obina - 47 golsVagner Love - 47 golsLéo Moura - 47 gols7º - Hernane - 45 gols8º - Edílson - 44 golsPedro - 44 gols10º - Arrascaeta - 43 golsGuerrero - 43 golsDiego - 43 gols
