Arrascaeta entra na briga pelo título de garçom do Brasileirão

Quinto estrangeiro com mais gols na história do Campeonato Brasileiro, com 38 bolas na rede, Giorgian De Arrascaeta, o uruguaio que veste a camisa de número 14 no Flamengo, é também um dos maiores garçons do futebol brasileiro na atualidade. Líder do ranking de assistências em 2019, com 14 passes para seus companheiros, o meia tenta repetir a dose em 2020.
Contra o Athletico Paranaense, nesse domingo, no Maracanã, na vitória carioca por 3 a 1, Arrascaeta serviu Everton Ribeiro, que fechou o placar. Esse foi o terceiro jogo consecutivo em que o jogador deu uma assistência. Antes, havia servido Pedro, contra o Palmeiras, e Bruno Henrique, na goleada sobre o Independiente del Valle, pela Libertadores.
No Brasileirão 2020, já são três passes do uruguaio, apenas um a menos do que Marinho, do Santos, que vem liderando o ranking.
LÍDERES DE ASSISTÊNCIAS DO BRASILEIRO- Dados do Sofascore
1º - Marinho - Santos - 42º - Arrascaeta - Flamengo - 3Thiago Galhardo - Internacional - 3Fernando Sobral - Ceará - 3Alisson - Grêmio - 3