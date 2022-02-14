Arrascaeta enaltece Paulo Sousa e aponta os caminhos para o Flamengo vencer o Atlético-MG na Supercopa

A adaptação a um novo esquema é um desafio, mas, aos poucos, Arrascaeta vê e confia na evolução do Flamengo sob o comando de Paulo Sousa. Em entrevista à FlaTV, o meia, que se destacou na vitória sobre o Nova Iguaçu com gol e assistência, fez elogios ao trabalho da nova comissão técnica, mas, ciente da pressão que é atuar pelo clube, reforça a importância de vencer o Atlético-MG no próximo domingo, em Cuiabá, na busca pelo tri da Supercopa do Brasil.- Estamos jogando em um esquema diferente do que estávamos acostumados. Tudo tem um processo, mas aqui jogaremos a cada três, quatro dias, sabemos que tem a obrigação de vencer. Por isso, às vezes, pode parecer que as coisas não estão indo bem. De um dia para o outro é difícil, mas os treinamentos que trouxeram, na intensidade, é muito importante para nós. Os profissionais que chegaram são pessoas muito trabalhadoras e estão nos ajudando muito - avaliou Arrascaeta, antes de responder sobre a preparação para a Supercopa:

- Todos jogos são importantes, o principal desse começo é a final contra o Atlético. Temos que estar muito focados. É um time que está encaixado, vive um grande momento, então temos que acreditar no nosso potencial para vencer o jogo - completou o camisa 14 do Flamengo, elogiando o Atlético-MG. Veja mais respostas do meia Arrascaeta à FlaTV, nesta segunda-feira:

Avaliação do início de trabalho com Paulo Sousa

É um treinador muito focado, toda hora está nos corrigindo para aquilo que quer que façamos em campo. É um novo esquema, então leva tempo para nos adaptarmos, mas aproveita cada momento para nos orientar. É importante.​Atuação diante do Nova Iguaçu

Uma grande noite para nós. O time jogou bem, criamos chances, e os gols saíram. Há muito tempo não fazia um gol de falta, mas isso faz parte. Todo dias treinamos, Everton, Andreas, Marinho, que chegou agora. Sabemos que, em jogos fechados, a bola parada é muito importante.

Assistência para o Gustavo Henrique

Falo para eles: sempre tento achar o companheiro na melhor posição. Temos que aproveitar a altura que ele (Gustavo Henrique) tem, a impulsão. Fui feliz quando vi que estava na área.

Pressão por resultados e desempenho

A gente já está acostumado com a pressão. Temos muitos jogadores experientes, o que pode facilitar. Os jovens, da base, são caras que escutam muito, então ajuda para assimilarmos as coisas que a comissão nos trouxe.

Mais uma decisão pelo Flamengo

Quem joga aqui está sempre disputando decisões, jogos importantes, e vai se criando um clima diferente. Temos jogadores muito experientes. Nesse momento, é muito importante. Esperamos que tenhamos todos 100% para vencermos esse jogo.