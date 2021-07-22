Arrascaeta enaltece classificação do Flamengo na Libertadores, elogia Renato Gaúcho, mas faz alerta

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Com cerca de 6 mil torcedores no Estádio Mané Garrincha, o Flamengo não deu brecha para uma noite frustrante e, pela volta das oitavas de final da Libertadores, goleou o Defensa y Justicia-ARG por 4 a 1, com gols de Rodrigo Caio, Arrascaeta e Vitinho (2). O uruguaio foi eleito o melhor em campo pela organização do torneio e concedeu entrevista após a classificação às quartas, no reencontro com a Nação após 497 dias sem atuar com público. - Temos que dar o máximo cada jogo. Libertadores é muito difícil, e será cada vez mais. O time está de parabéns, enfrentamos um adversário difícil. Foi um resultado importante - disse o camisa 14, na saída de campo, emendando:

- Ele (Renato Gaúcho) chegou impondo a forma que gosta de jogar, cada um tem a sua. Aos poucos estamos fazendo o que ele quer. Começou muito bem, mas não temos que nos conformar, temos que melhorar.

O adversário do Flamengo nas quartas sairá do confronto entre Internacional e Olimpia-PAR, cujo jogo da volta será realizado nesta quinta-feira, no Beira-Rio. Na ida, as equipes ficaram no 0x0. Cabe lembrar que a próxima fase será disputada entre 11 e 18 de agosto.

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