Arrascaeta e Isla são desfalques para jogo de ida da final do Carioca

Arrascaeta e Isla serão desfalques no Flamengo para o jogo de ida contra o Fluminense, que será disputado nesta quarta-feira, pela final do Campeonato Carioca. O uruguaio e o chileno defenderam suas seleções nas Eliminatórias da Copa do Mundo, mas seguem fora do Brasil.O meia publicou em suas redes sociais na manhã desta quarta-feira uma mensagem explicando que por conta das condições climáticas, a dupla precisou pousar na Argentina. O camisa 14 informou que a viagem deve ser completada nesta quinta-feira, a partir das 12h (horário de Brasília).
Sem a dupla, Paulo Sousa precisará pensar na melhor escalação que terá condições de colocar em campo diante do Fluminense. Na lateral-direita, Matheuzinho deve ser o titular, uma vez que Rodinei também está descartado por lesão.
Apesar dos desfalques, a dupla estará à disposição do Flamengo para o decisivo duelo que será realizado neste sábado. O rubro-negro pode conquistar de forma inédita o tetracampeonato do Carioca de forma consecutiva.