Arrascaeta e Isla são desfalques para jogo de ida da final do Carioca

Arrascaeta e Isla serão desfalques no Flamengo para o jogo de ida contra o Fluminense, que será disputado nesta quarta-feira, pela final do Campeonato Carioca. O uruguaio e o chileno defenderam suas seleções nas Eliminatórias da Copa do Mundo, mas seguem fora do Brasil.O meia publicou em suas redes sociais na manhã desta quarta-feira uma mensagem explicando que por conta das condições climáticas, a dupla precisou pousar na Argentina. O camisa 14 informou que a viagem deve ser completada nesta quinta-feira, a partir das 12h (horário de Brasília).