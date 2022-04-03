Arrascaeta, do Flamengo, é eleito o craque do Campeonato Carioca; veja os números do meia

Mesmo com o vice do Flamengo no Campeonato Carioca, Arrascaeta foi eleito o craque da competição. O meia, inclusive, foi um dos poucos do Rubro-Negro que se salvou no empate em 1 a 1, no último sábado, que culminou no título do Fluminense.> ATUAÇÕES: Arrascaeta e João Gomes se salvam no vice do Flamengo- Giorgian De Arrascaeta é o craque do #CariocãoBetfair22! O uruguaio do Flamengo jogou muita bola e foi eleito por jornalistas o melhor jogador da temporada por aqui! Parabéns, Arrasca - escreveu o perfil oficial da competição. > Flamengo estreia na terça-feira! Veja a tabela da Copa LibertadoresNÚMEROS

Vale destacar que Arrascaeta - ao lado de Daniel Borges, lateral-direito do Botafogo -, teve o maior número de assistências no Estadual (5). Além disso, ele foi, isoladamente, o jogador com mais passes para finalização, com 28.

Outra estatística que chama a atenção é a de cruzamentos. Isso porque o uruguaio foi o jogador do Flamengo que mais acertou no quesito, também com 28. Everton Ribeiro, que vem em segundo e com um jogo a mais, teve nove.

Por fim, Arrascaeta foi o vice-artilheiro do Flamengo no Cariocão, com cinco gols marcados em 11 jogos. No Rubro-Negro, ele fica atrás apenas de Gabi, que balançou as redes adversárias nove vezes.