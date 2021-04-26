Arrascaeta, do Flamengo, é eleito craque e autor do gol mais bonito da primeira rodada da Libertadores

Crédito: Juan Mabromata / POOL / AFP

A grande atuação na vitória do Flamengo sobre o Vélez na última terça-feira resultou em mais duas premiações para Arrascaeta. Além de ser eleito o craque da partida, o meia uruguaio também foi escolhido como o melhor jogador e o autor do gol mais bonito da primeira rodada da Libertadores.

+ Flamengo tem oito jogadores com vínculo perto do fim; confira a duração dos contratos do elencoAs duas votações foram abertas ao público e realizadas nas redes sociais do torneio continental. Na eleição do craque da semana, Arrascaeta teve 54% dos 80.077 votos, superando o argentino Martín Benítez, do São Paulo, que teve 38%. Carlos Garcés, do Barcelona de Guayaquil, e Fernando Saucedo, do Always Ready, eram os outros candidatos. Eles tiveram 7% e 1% dos votos, respectivamente.

Na outra eleição, Arrascaeta teve o seu gol coroado como o mais bonito da semana com 56% dos 7.105 votos. Vale lembrar que além da parte estética, o golaço do uruguaio garantiu a vitória do Flamengo por 3 a 2 (assista o gol acima). Jefferson Duque, do Atlético Nacional, ficou em segundo com 19%, seguido por Fernando Saucedo (13%) e Luis Martínez, do La Guaira, com 12%.

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