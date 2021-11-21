Arrascaeta, do Flamengo, comemora retorno aos gramados com vitória

A torcida do Flamengo teve mais de um motivo para comemorar na vitória sobre o Internacional. No Beira-Rio, o Rubro-Negro venceu o Colorado por 2 a 1, neste sábado, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, e se manteve vivo na disputa pelo título. Isso por si só já seria um motivo plausível para celebrar, mas outra notícia animou os torcedores: o meia Arrascaeta retornou de lesão.+ ATUAÇÕES: Vitinho é destaque em vitória do Flamengo sobre o Inter no Beira-Rio Após 48 dias, Arrascaeta voltou a entrar em campo pelo Flamengo. O jogador se recuperou de uma lesão muscular e voltou à equipe uma semana antes da final da Libertadores, dia 27, contra o Palmeiras, em Montevidéu, no Uruguai. O uruguaio comemorou a volta aos gramados com uma vitória importante e que mantém a equipe viva na disputa pelo tricampeonato brasileiro. - Feliz demais de poder estar jogando novamente. Infelizmente fiquei muito tempo parado. Lesão muscular tem que ter calma para recuperar. Agora é melhorar visando o próximo jogo - disse o meia em entrevista ao canal Premiere após a partida.