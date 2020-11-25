Arrascaeta concorre com Suárez e Son no Prêmio Puskas da Fifa

Crédito: Arrascaeta concorre ao Prêmio Puskas por golaço contra o Ceará (Alexandre Vidal/Flamengo

A Fifa divulgou os 11 candidatos à conquista do Prêmio Puskas pelo gol mais bonito da temporada. Arrascaeta, meio-campista do Flamengo, está na disputa pelo golaço contra o Ceará no Campeonato Brasileiro de 2019. O brasileiro disputa o troféu com grandes nomes do futebol mundial, como Luis Suárez e Heung-Min Son.

Além dos três nomes conhecidos, o francês Gignac também está na disputa, além de três mulheres: Shirley Cruz, Sophie Ingle e Caroline Weir. Completa a lista Leonel Quiñonez, Hlompho Kekana, Zlatko Junuzovic e Jordan Flores. A votação é popular e realizada no site da Fifa.