AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Arrascaeta concorre com Suárez e Son no Prêmio Puskas da Fifa

Meio-campista do Flamengo concorre ao prêmio de gol mais bonito da temporada após golaço de bicicleta contra o Ceará no Castelão em 2019. Disputa tem 11 candidatos...

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 08:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 nov 2020 às 08:20
Crédito: Arrascaeta concorre ao Prêmio Puskas por golaço contra o Ceará (Alexandre Vidal/Flamengo
A Fifa divulgou os 11 candidatos à conquista do Prêmio Puskas pelo gol mais bonito da temporada. Arrascaeta, meio-campista do Flamengo, está na disputa pelo golaço contra o Ceará no Campeonato Brasileiro de 2019. O brasileiro disputa o troféu com grandes nomes do futebol mundial, como Luis Suárez e Heung-Min Son.
Além dos três nomes conhecidos, o francês Gignac também está na disputa, além de três mulheres: Shirley Cruz, Sophie Ingle e Caroline Weir. Completa a lista Leonel Quiñonez, Hlompho Kekana, Zlatko Junuzovic e Jordan Flores. A votação é popular e realizada no site da Fifa.
Confira alguns dos gols que estão na disputa:Neste ano não há brasileiros na disputa, apesar do Prêmio Puskas já ter sido dado a Neymar, em 2011, e a Wendell Lira, em 2015. Outros craques do futebol mundial, como Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic e Salah já conquistaram o troféu e o último vencedor foi Daniel Zsori.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Esqueça as promessas de Ano Novo: você pode 'recomeçar' a vida a qualquer momento e mudar seus hábitos de vez
Pastor João Messa dos Santos morre aos 74 anos
Pastor João Messa morre após infarto em igreja de Sooretama
Imagem de destaque
A ascensão de Bellingham: feitos do 'maestro' da Inglaterra na Copa podem torná-lo uma lenda do futebol?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados