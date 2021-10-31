Arrascaeta brinca com Michael após gol em vitória do Flamengo: 'Quando está feio, esquece'

Na noite do último sábado, Michael marcou o gol que garantiu a vitória do Flamengo por 1 a 0 sobre o Atlético-MG no Maracanã, em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda de fora para se recuperar de lesão, Arrascaeta não deixou de acompanhar o Rubro-Negro e brincou com o camisa 19 pelas redes sociais.> Gabi manda mensagem para a torcida do Flamengo após vitória- Quando está feio, esquece - publicou Arrascaeta. A frase é uma brincadeira com o bordão de Gabigol, que diz "quando estou loiro, esquece". E ela foi justamente adaptada e contada por Michael durante um treino do time no Ninho do Urubu (clique aqui e relembre).