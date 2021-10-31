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Arrascaeta brinca com Michael após gol em vitória do Flamengo: 'Quando está feio, esquece'

Michael marcou o gol que garantiu a vitória do Flamengo sobre o Atlético-MG, pela 29ª rodada do Brasileirão; mesmo de fora, Arrascaeta não deixa de acompanhar o time...

Publicado em 31 de Outubro de 2021 às 13:26

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 out 2021 às 13:26
Crédito: Divulgação/Flamengo
Na noite do último sábado, Michael marcou o gol que garantiu a vitória do Flamengo por 1 a 0 sobre o Atlético-MG no Maracanã, em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda de fora para se recuperar de lesão, Arrascaeta não deixou de acompanhar o Rubro-Negro e brincou com o camisa 19 pelas redes sociais.> Gabi manda mensagem para a torcida do Flamengo após vitória- Quando está feio, esquece - publicou Arrascaeta. A frase é uma brincadeira com o bordão de Gabigol, que diz "quando estou loiro, esquece". E ela foi justamente adaptada e contada por Michael durante um treino do time no Ninho do Urubu (clique aqui e relembre).
Com a expectativa de mais um gol de Michael, o Flamengo volta a campo já nesta terça-feira contra o Athletico-PR, às 16h, na Arena da Baixada. O compromisso é válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, que havia sido adiada por causa da Data Fifa.
> Veja e simule a tabela do Brasileirão

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