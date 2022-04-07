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Arrascaeta avança em recuperação e pode jogar a estreia do Flamengo no Brasileirão

Time de Paulo Sousa visita o Atlético-GO pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado, fora de casa...
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Publicado em 

07 abr 2022 às 13:21

Publicado em 07 de Abril de 2022 às 13:21

O Flamengo iniciou a preparação para estrear no Campeonato Brasileiro, na manhã desta quinta-feira, em que haveria uma reunião entre jogadores e membros de torcidas organizadas, porém foi cancelada por Marcos Braz. A respeito da atividade, Arrascaeta treinou com o grupo e pode retornar ao time neste sábado, pela primeira rodada da competição, diante do Atlético-GO.O camisa 14 nem sequer viajou para Lima, local da estreia do Flamengo na Libertadores diante do Sporting Cristal - com vitória por 2 a 0. Ao divulgar a lista de relacionados, o clube informara que Arrascaeta estava em tratamento pois "retornou da seleção uruguaia com dores no tornozelo esquerdo, que se intensificaram após o jogo". Ele atuou pelas duas finais do Carioca, posteriormente. Por outro lado, Isla, outra baixa no último jogo passado por "retornar da seleção chilena com dores no quadríceps" e ter uma lesão constatada, não deve estar à disposição de Paulo Sousa. Ainda está em tratamento, assim como o zagueiro Fabrício Bruno, desfalque também na partida de volta da final do Carioca devido a dores no pé. A dupla é dúvida para o fim de semana.
> Veja a tabela do Brasileirão
O próximo compromisso do Flamengo será neste sábado, na estreia pelo Campeonato Brasileiro, diante do Atlético-GO, às 19h, no Estádio Antônio Accioly. Na Libertadores, a segunda rodada acontece na terça, às 21h30, no Maracanã, contra o Talleres, da Argentina.
Crédito: Arrascaetaduranteotreinodestaquinta-feira(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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