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Arrascaeta admite necessidade de evolução e exalta Flamengo após vitória: 'Nesses jogos o grupo cresce'

Uruguaio fez o gol que decidiu o clássico com o Vasco pelo Campeonato Carioca e ressaltou a dificuldade da partida no Nilton Santos...
LanceNet

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Publicado em 

06 mar 2022 às 18:58

Publicado em 06 de Março de 2022 às 18:58

Autor do gol que garantiu a vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Vasco neste domingo, o meia De Arrascaeta admitiu, em entrevista após a partida, que a equipe treinada pelo português Paulo Sousa ainda precisa melhorar em alguns aspectos. O jogador deu um chute certeiro de fora da área já aos 44 minutos do segundo tempo para conquistar os três pontos na penúltima rodada da Taça Guanabara.- Uma alegria muito grande. O jogo foi muito pegado, difícil. Um pouquinho quente esse horário também, atrapalha a intensidade. Mas muito feliz pelo gol e principalmente pela vitória. Nesses jogos assim o grupo cresce. Precisávamos desse resultado. Sabemos que ainda temos que evoluir e melhorar no coletivo e individualmente. Mas é melhor evoluir ganhando - disse o jogador.
Com o resultado, o Flamengo garantiu a segunda posição da Taça Guanabara e, assim, terá a vantagem do empate na semifinal do Campeonato Carioca. A última rodada definirá se o adversário será o Vasco ou o Botafogo. O Fla enfrenta o Bangu no próximo sábado, às 19h30, no Maracanã.
Crédito: ArrascaetamarcouogoldavitóriadoFlamengosobreoVasco(Foto:ArmandoPaiva/LANCEPRESS!

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