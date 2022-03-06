Arrascaeta admite necessidade de evolução e exalta Flamengo após vitória: 'Nesses jogos o grupo cresce'

Autor do gol que garantiu a vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Vasco neste domingo, o meia De Arrascaeta admitiu, em entrevista após a partida, que a equipe treinada pelo português Paulo Sousa ainda precisa melhorar em alguns aspectos. O jogador deu um chute certeiro de fora da área já aos 44 minutos do segundo tempo para conquistar os três pontos na penúltima rodada da Taça Guanabara.- Uma alegria muito grande. O jogo foi muito pegado, difícil. Um pouquinho quente esse horário também, atrapalha a intensidade. Mas muito feliz pelo gol e principalmente pela vitória. Nesses jogos assim o grupo cresce. Precisávamos desse resultado. Sabemos que ainda temos que evoluir e melhorar no coletivo e individualmente. Mas é melhor evoluir ganhando - disse o jogador.