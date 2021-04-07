Arquirrivais de Recife parabenizam Náutico pelos 120 anos

Através das redes sociais, dois dos três clubes mais importantes no cenário futebolístico pernambucano (Santa Cruz e Sport) deixaram o elemento rivalidade de lado e se posicionaram dando os parabéns pelo aniversário de outro integrante do "Trio de Ferro": o Náutico.Clube radicado no bairro dos Aflitos completa mais um ano de vida (Léo Lemos)>Liderança folgada: a classificação atualizada do Pernambucano- O Sport Club do Recife parabeniza o Náutico pelos seus 120 anos de história! #FutebolDePaz - postou o Rubro-Negro.

- O Santa Cruz Futebol Clube parabeniza o Clube Náutico Capibaribe pelos seus 120 anos de história! #FutebolDePaz - publicou o Santa.

Nessa quarta-feira (7), o clube do bairro dos Aflitos que surgiu pelo desejo de remadores que frequentavam o Rio Capibaribe faz aniversário tendo acumulado glórias quase que incontáveis.