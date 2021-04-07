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futebol

Arquirrivais de Recife parabenizam Náutico pelos 120 anos

Alvirrubro que nasceu pelo desejo de remadores do Rio Capibaribe faz aniversário nessa quarta-feira (7)...

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 15:28

LanceNet

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Publicado em 

07 abr 2021 às 15:28
Através das redes sociais, dois dos três clubes mais importantes no cenário futebolístico pernambucano (Santa Cruz e Sport) deixaram o elemento rivalidade de lado e se posicionaram dando os parabéns pelo aniversário de outro integrante do "Trio de Ferro": o Náutico.Clube radicado no bairro dos Aflitos completa mais um ano de vida (Léo Lemos)>Liderança folgada: a classificação atualizada do Pernambucano- O Sport Club do Recife parabeniza o Náutico pelos seus 120 anos de história! #FutebolDePaz - postou o Rubro-Negro.
- O Santa Cruz Futebol Clube parabeniza o Clube Náutico Capibaribe pelos seus 120 anos de história! #FutebolDePaz - publicou o Santa.
Nessa quarta-feira (7), o clube do bairro dos Aflitos que surgiu pelo desejo de remadores que frequentavam o Rio Capibaribe faz aniversário tendo acumulado glórias quase que incontáveis.
De lá pra cá, acumulou páginas memoráveis como os 22 estaduais (sendo hexacampeão entre 1963 e 1968), a Copa dos Campeões Norte-Nordeste em 1952, a Copa dos Campeões do Norte em 1966 e a sua maior conquista nacional: o título do Brasileirão da Série C em 2019.

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