  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Arminia x Dortmund: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Alemão
futebol

Arminia x Dortmund: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Alemão

Dortmund segue na cola do Bayern de Munique na vice-liderança e com apenas um ponto de desvantagem, mas não irá contar com Haaland para o duelo fora de casa...
LanceNet

Publicado em 22 de Outubro de 2021 às 11:37

Crédito: INA FASSBENDER / AFP
O Borussia Dortmund viaja para encarar o Arminia neste sábado, às 10h30 (horário de Brasília), pelo Campeonato Alemão. O clube aurinegro não irá contar com Haaland, lesionado, mas segue na busca pela liderança apesar de ter um ponto de desvantagem em relação ao Bayern de Munique.Jogo duro?
- O Arminia é um adversário desagradável e haverá um clima quente no estádio. Sabemos o que nos espera e precisamos ter um dia bom. Já se passaram dois dias do jogo contra o Ajax e agora temos que reagir e fazer as coisas melhor - destacou Marco Rose, técnico do Dortmund.
> Veja a tabela da Bundesliga
Sem Haaland
Marco Rose revelou que Erling Haaland sofre com uma lesão no quadril e que não irá participar do duelo contra o vice-lanterna da Bundesliga. Na última temporada, o centroavante também não participou do primeiro jogo contra o Arminia em que a equipe aurinegra venceu por 2 a 0 com gols de Hummels.
FICHA TÉCNICA:Arminia x Dortmund
Data e horário: 23/10/2021, às 10h30 (de Brasília)Local: Schüco Arena, em Bielefeld (ALE)Onde assistir: OneFootball
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:ARMINIA (Técnico: Frank Kramer)Ortega; Brunner, Pieper, Nilsson e Laursen; Fernandes, Prietl e Kunze; Schopf; Hack e Klos
Desfalques: Patrick Wimmer e Andres Andrade (machucados)
DORTMUND (Técnico: Marco Rose)Kobel; Meunier, Akanji, Hummels e Schulz; Bellingham, Witsel e Brandt; Reus; Hazard e Malen
Desfalques: Erling Haaland, Raphael Guerreiro, Mateu Morey, Marcel Schmelzer, Giovanni Reyna e Youssoufa Moukoko (machucados)

