Ariel Holan pediu chance aos garotos do Santos contra o Bahia

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Responsável por comandar o Santos na última partida do Campeonato Brasileiro e também nas primeira rodadas do Paulistão, Marcelo Fernandes revelou mais detalhes de sua conversa com o novo treinador Ariel Holan. Segundo o auxiliar, o argentino queria usar o jogo para analisar os jogadores.

>> Confira a classificação final do Campeonato BrasileiroNa partida, Fernando Pileggi, Alex, Wagner Leonardo, Bruno Marques e Ângelo tiveram chances na equipe titular e Gabriel Pirani e Allanzinho, relacionados pela primeira vez no Brasileiro 2020, entraram no segundo tempo.

- Tivemos uma conversa produtiva. Eu, Jorge, Arzul, todos os departamentos falaram. Ariel (Holan) é uma pessoa que sabe tudo que acontece no Santos. Nos deixou tranquilos, deixou ambiente leve. O que ele passou foi tranquilidade, para tocarmos o jogo, sabendo da dificuldade pela quantidade dos meninos. Falou que queria analisar os jogadores que aqui estão e meninos foram muito bem - afirmou o técnico Marcelo Fernandes.Na análise da partida, Marcelo Fernandes gostou da atuação do time, explicando os gols sofridos e se mostrando satisfeito com o desempenho dos meninos.

- Fizemos grande partida, independentemente do resultado. Não queríamos perder, o segundo gol foi de misericórdia com minha equipe toda na frente. E o primeiro gol foi de bola parada. Tivemos mais posse de bola, finalizações iguais e eles aproveitaram. Demos azar. Saio daqui muito feliz com o que esses meninos de 16, 17, 18 anos. É de encher os olhos do torcedor.