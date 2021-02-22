Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Ariel Holan: "É um desafio extraordinário na minha carreira"

Técnico foi anunciado nesta segunda-feira como treinador do Santos até o fim de 2023. Antes de chegar ao Peixe, Holan foi campeão chileno dirigindo a Universidad Católica...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 fev 2021 às 19:18

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 19:18

Crédito: AFP
Anunciado no início da tarde desta segunda-feira, o técnico Ariel Holan, em entrevista à Santos TV, declarou estar diante de um dos maiores desafios da sua carreira e prestes a realizar um sonho. O argentino assinou um contrato até o final de 2023 e deve chegar ao Brasil na próxima quarta-feira."É um desafio extraordinário na minha carreira, um desafio que é um sonho disputar o Campeonato Brasileiro. Estou muito feliz de realizar esse sonho em um clube com a história e a envergadura do Santos", afirmou o treinador.Na entrevista, Holan explicou o início no hóquei, falou que o Santos de Pelé foi uma marca para a sua geração, citou a equipe de Neymar e do uso da tecnologia nos trabalhos. No final, ele mandou uma mensagem ao torcedor."Confiamos plenamente que vamos fazer um grande trabalho, teremos uma equipe com uma mentalidade clara de trabalho, uma mentalidade ofensiva...Sei que é uma responsabilidade muito grande, mas tomara que possamos fazer isso para o bem de todos", concluiu o técnico.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Bridgerton' anuncia novos nomes e aposta em romance de Francesca na 5ª temporada
Imagem de destaque
Queda de temperatura: 6 cuidados essenciais para proteger a saúde
Imagem de destaque
Yasmin Brunet revela ter perdido 25 kg em tratamento contra lipedema

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados