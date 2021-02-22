Ariel Holan: "É um desafio extraordinário na minha carreira"

Anunciado no início da tarde desta segunda-feira, o técnico Ariel Holan, em entrevista à Santos TV, declarou estar diante de um dos maiores desafios da sua carreira e prestes a realizar um sonho. O argentino assinou um contrato até o final de 2023 e deve chegar ao Brasil na próxima quarta-feira."É um desafio extraordinário na minha carreira, um desafio que é um sonho disputar o Campeonato Brasileiro. Estou muito feliz de realizar esse sonho em um clube com a história e a envergadura do Santos", afirmou o treinador.Na entrevista, Holan explicou o início no hóquei, falou que o Santos de Pelé foi uma marca para a sua geração, citou a equipe de Neymar e do uso da tecnologia nos trabalhos. No final, ele mandou uma mensagem ao torcedor."Confiamos plenamente que vamos fazer um grande trabalho, teremos uma equipe com uma mentalidade clara de trabalho, uma mentalidade ofensiva...Sei que é uma responsabilidade muito grande, mas tomara que possamos fazer isso para o bem de todos", concluiu o técnico.