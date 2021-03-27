Ariel Holan completa um mês de Santos. Saiba como foi esse período

Crédito: Divulgação/ Twitter do Santos

A principal contratação do Santos para a temporada tem nome: Ariel Holan. Impedido de trazer jogadores devido o problema de transferban na FIFA, o Peixe apostou todas as suas fichas até esse momento no técnico argentino, que nesse sábado completa um mês de Santos.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaHolan desembarcou no País em 27 de fevereiro. E antes de ser apresentado oficialmente, foi ver o Santos estrear no Campeonato Paulista contra o Santo André, empate em 2 a 2 no Canindé. O time na ocasião foi dirigido pelo auxiliar técnico do clube, Marcelo Fernandes.

No dia 1º de março Holan então fez sua primeira entrevista coletiva como técnico do Peixe. Ele falou em trabalhar com garotos, montar um time jogando para frente, fazer um Santos protagonista e de sua admiração pelo clube.Nesse primeiro mês de Santos, Holan já enfrentou precisou enfrentar diversos obstáculos. Derrota por goleada em clássico, pressão de mata-mata em Libertadores, o difícil calendário brasileiro, ainda mais em tempos de pandemia. Mas o treinador nesse período impressiona a todos na Vila Belmiro por sua habilidade em driblar os desafios.

O espanhol já virou portunhol, pois a cada dia ele se esforça mais para aprender o português. Por não poder contratar, ele buscou na base alternativas ao invés de optar por jogadores com mais experiência só que desgastados com o torcedor. Assim surgiram Kayke e Ângelo, dois meninos que estão encantando o santista. E com o clube precisando fazer dinheiro e diminuir o elenco, ao invés de afastar jogadores fora dos planos, ele integrou os atletas. Valorizar para ter mercado é o objetivo.

A primeira semana cheia de treinamento só foi ocorrer nessa semana, quando o elenco foi treinar em Atibaia. Problemas também tiveram no período, como as ausências de Soteldo e Jean Mota. O primeiro tem dificuldades em conseguir voltar da Venezuela. O segundo ficou de quarentena devido seus familiares estarem com Covid-19. A expectativa é que ambos possam treinar normalmente com o grupo a partir da próxima segunda-feira.