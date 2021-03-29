Ariel Cabral volta ao Cruzeiro, mas seu aproveitamento ainda é incerto

Sem destino definido, o volante Ariel Cabral, que tem contrato com o Cruzeiro até o fim de 2021, voltou e se apresentou ao Cruzeiro nesta segunda-feira, 29 de março. O jogador, de 33 anos, realizou exames de pré-temporada após passagem pelo Goiás, emprestado pelo time mineiro até o fim do último Brasileirão. Cabral não sabe se será aproveitado pelo técnico Felipe Conceição durante o ano. Somente após os testes físicos que haverá novo encaminhamento dos rumos do jogador, que pouco tem atuado pela Raposa. Ariel Cabral foi contratado pelo Cruzeiro em 2015 e é o estrangeiro que mais vestiu a camisa celeste.Foram 188 jogos e quatro gols com a camisa estrelada.