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futebol

Ariel Cabral volta ao Cruzeiro, mas seu aproveitamento ainda é incerto

O volante, de 33 anos, estava emprestado ao Goiás no último Campeonato Brasileiro...

Publicado em 29 de Março de 2021 às 18:56

LanceNet

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Publicado em 

29 mar 2021 às 18:56
Crédito: O volante argentino tem contrato com o Cruzeiro até o fim de 2021-(Igor Sales/Cruzeiro
Sem destino definido, o volante Ariel Cabral, que tem contrato com o Cruzeiro até o fim de 2021, voltou e se apresentou ao Cruzeiro nesta segunda-feira, 29 de março. O jogador, de 33 anos, realizou exames de pré-temporada após passagem pelo Goiás, emprestado pelo time mineiro até o fim do último Brasileirão. Cabral não sabe se será aproveitado pelo técnico Felipe Conceição durante o ano. Somente após os testes físicos que haverá novo encaminhamento dos rumos do jogador, que pouco tem atuado pela Raposa. Ariel Cabral foi contratado pelo Cruzeiro em 2015 e é o estrangeiro que mais vestiu a camisa celeste.Foram 188 jogos e quatro gols com a camisa estrelada.

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