Arias se diz 'contente e motivado' após primeiro gol pelo Fluminense, mas lamenta empate no Brasileirão

O empate do Fluminense contra o Juventude por 1 a 1, na quinta-feira, pelo Campeonato Brasileiro, acabou sendo ruim em termos de classificação, mas ficou marcado para um jogador em especial. Último reforço contratado, o colombiano Jhon Arias marcou o gol do Tricolor já no segundo tempo, o primeiro dele com a camisa do tricolor. Após o jogo, ele celebrou, mas se mostrou triste pelo resultado.
- Na verdade é um sabor agridoce, porque se, infelizmente, não nos escapa o resultado no final da partida, seria mais lindo. Marcar o gol ganhando. Mas nos escaparam os dois pontos jogando como mandante. Pessoalmente, estou contente e motivado por marcar meu primeiro gol com a camisa do Fluminense nesse mítico estádio. Espero que seja o começo de mais gols e muitas boas atuações e que, no final, sirva para ajudar a equipe e nos levar aos objetivos que queremos - afirmou Arias, aos canais oficiais do clube.
Arias vem se firmando como titular de Marcão nas últimas duas partidas. Ele havia saído no banco no jogo com o Atlético-MG na Copa do Brasil, mas foi o escolhido durante a suspensão de Luiz Henrique contra e Bahia e mantido para a partida atrasada da 14ª rodada. Elogiado pelo treinador, o jogador tem ido bem.
Agora, o Flu tem nova chance de buscar uma vitória contra a lanterna Chapecoense, na terça-feira, às 21h30, na Arena Condá. Os cariocas estão em 11º lugar, com 22 pontos.