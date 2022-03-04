Arias celebra boa fase e explica baixo rendimento no Fluminense em 2021 após perda da avó: 'Momento difícil'

Contratado em agosto de 2021, o meia-atacante Jhon Arias demorou a ter uma boa sequência no Fluminense. No entanto, em 2022, o colombiano tem sido um dos grandes nomes da equipe de Abel Braga, mesmo ainda sendo considerado reserva. Em entrevista coletiva no CT Carlos Castilho, o jogador explicou que o baixo rendimento pode ter a ver com o psicológico, já que ele precisou superar a perda da avó, Concepción Becerra Rentería, em setembro.- Estou em uma boa sequência, mais em virtude do que vem fazendo o coletivo. O Fluminense vem de uma sequência de vitórias e boas atuações. Sinto que no ano passado eu tive um momento muito difícil da minha vida, creio que o mais difícil, a morte da minha vó, que era um pilar aqui em casa. Foi um momento difícil psicologicamente. Mas tive tempo de férias, passar tempo com minha família, organizar tudo. Precisava desse tempo. Foi tempo de assumir que precisava fazer as coisas bem e graças a Deus as coisas estão acontecendo.

Arias tem 10 partidas na atual temporada, sendo quatro como titular. Ele marcou três gols e deu uma assistência, sendo decisivo no clássico com o Flamengo e também ao sacramentar a vitória sobre o Millonarios no jogo de volta da segunda fase da Libertadores. Mesmo assim, ainda não ganhou a vaga no time titular de Abel. O jogador, porém, afirma respeitar as decisões do treinador.

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MATERIAL HUMANO

- Eu creio que o Fluminense neste momento, nesta temporada, tem jogadores de ataque muito importantes. Não só de ataque. Temos um grupo muito bom, jogadores com experiências e que ganharam coisas importantes. Estamos conscientes que temos o material humano para corresponder. Obviamente os rivais mudam, os jogos mudam, as ocasiões em que vai se precisar mais de um jogador que do outro. Mas graças a Deus temos jogadores muito importantes que em qualquer momento são diferenciais.

CANO

- O Cano é um jogador excepcional. É um atacante muito completo. Quando ele está na Colômbia, ele é uma referência. Mesmo não sendo colombiano, é uma referência por tudo que fez lá. Claro que ele tem grandes características que facilita tudo. Ele é muito completo, se movimenta muito bem. É um artilheiro nato. Tem uma capacidade de estar no momento exato. Minha relação com ele fora do campo é muito boa. Às vezes, somos companheiros de quarto. Facilita o idioma, que ele viveu muito tempo na Colômbia. Falamos de cultura e muitas coisas. No campo, as coisas fluem.

TORCIDA