Argentino que já expulsou Felipe Melo apita a grande final da Libertadores 2020

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A Conmebol definiu neste domingo (17) a equipe de arbitragem que vai comandar a grande final da Copa Libertadores 2020, marcada para o próximo dia 30, no Maracanã. O argentino Patricio Loustau foi o escolhido para dirigir a partida única entre Palmeiras e Santos.

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​Patricio é filho de Juan Carlos Loustau, um dos maiores árbitros da história da Argentina. Árbitro FIFA desde 2011, Loustau apitou somente três jogos do Palmeiras em sua carreira: derrota por 3 a 1 para o Millionarios-COL, na Sulamericana de 2012, derrota por 1 a 0 para o Barcelona-EQU, pela Libertadores de 2017 e vitória sobre o Grêmio pelas quartas da Libertadores de 2019.

​A magra vitória diante do tricolor gaúcho, ficou marcada pela expulsão injusta de Felipe Melo no segundo tempo de partida. O camisa 30 ficou suspenso da volta e fez falta para o Verdão na eliminação, no Pacaembu.​O argentino conhece o Maracanã por ter comandado a arbitragem da semifinal da Libertadores de 2019, quando o Flamengo goleou o Grêmio por 5 a 0 e avançou para a decisão.

​Nesta temporada, Loustau não apitou nenhum jogo do Verdão e fará a sua estreia justo no jogo mais importante do clube neste Século XXI. A cabine do VAR, decisiva para o Palmeiras na semifinal, diante do River, na grande final ficará por conta do argentino Mauro Vigliano.