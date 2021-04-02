Arena do Corinthians volta a receber campanha de vacinação contra a Covid-19

Crédito: José Manoel Idalgo/Ag. Corinthians

A Neo Química Arena, estádio do Corinthians, voltou a promover vacinação contra o novo coronavírus nesta sexta-feira (2), que celebra o feriado da Paixão de Cristo.

>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogosA campanha, que é promovida pela Coordenadoria Regional de Saúde da Zona Leste de São Paulo, havia sido paralisada nesta segunda-feira (29) para atualização da faixa-etária. A previsão de retomada era na próxima segunda-feira (5), mas foi antecipada.

A vacinação ocorre em formato drive-trhu, no Estacionamento Leste da arena corintiana, das 8h às 17h, para idosos a partir dos 68 anos.

O aceso para ser vacinado é através do Portão E4.