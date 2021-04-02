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Arena do Corinthians volta a receber campanha de vacinação contra a Covid-19

Campanha tinha sido paralisada na segunda-feira (29) para a atualização da faixa-etária...

Publicado em 02 de Abril de 2021 às 14:34

LanceNet

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Publicado em 

02 abr 2021 às 14:34
Crédito: José Manoel Idalgo/Ag. Corinthians
A Neo Química Arena, estádio do Corinthians, voltou a promover vacinação contra o novo coronavírus nesta sexta-feira (2), que celebra o feriado da Paixão de Cristo.
>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogosA campanha, que é promovida pela Coordenadoria Regional de Saúde da Zona Leste de São Paulo, havia sido paralisada nesta segunda-feira (29) para atualização da faixa-etária. A previsão de retomada era na próxima segunda-feira (5), mas foi antecipada.
A vacinação ocorre em formato drive-trhu, no Estacionamento Leste da arena corintiana, das 8h às 17h, para idosos a partir dos 68 anos.
O aceso para ser vacinado é através do Portão E4.
A campanha na Neo Química Arena acontece desde o dia 8 de fevereiro. Até aqui, 7.544 doses foram aplicadas.

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