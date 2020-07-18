Arena Corinthians sedia evento para receber doações para a causa animal

Crédito: Divulgação/Corinthians

Neste domingo, o Corinthians participará de uma ação social que ajudará muitos animais neste momento difícil que todo o mundo está passando. Em parceria com o Instituto Eu Sou o Bicho, o Timão abrirá o estacionamento E1 da Arena Corinthians das 10h às 16h para receber o Pit-Stop, evento que tem como intuito de arrecadar doações para contribuir com a causa animal.Aliado ao Corinthians e a outras grandes marcas, o Pit-Stop procura ajudar especialmente protetores independentes e abrigos que não estão recebendo alimentação e suporte para sobreviver. Toda a arrecadação será convertida em alimentos, medicamentos, vacinas, exames laboratoriais, entre outras doações.

Conheça o Instituto Eu sou o Bicho

Nascido em março de 2015 por meio da campanha “Ração do Coração”, consolidou-se como Instituto Eu Sou o Bicho em dezembro de 2017. O Instituto Eu Sou o Bicho (ONG), sem fins lucrativos, nasceu de um grande sonho do seu atual presidente: alimentar o maior número possível de animais das ruas, dar tratamento adequado, buscar adotantes, carinho e uma vida digna.