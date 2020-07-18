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Arena Corinthians sedia evento para receber doações para a causa animal

Em parceria com o Instituto Eu Sou o Bicho, Corinthians realiza evento no estacionamento do estádio neste domingo, a partir das 10h e com término previsto para às 16h...
LanceNet

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Publicado em 

18 jul 2020 às 18:34

Publicado em 18 de Julho de 2020 às 18:34

Crédito: Divulgação/Corinthians
Neste domingo, o Corinthians participará de uma ação social que ajudará muitos animais neste momento difícil que todo o mundo está passando. Em parceria com o Instituto Eu Sou o Bicho, o Timão abrirá o estacionamento E1 da Arena Corinthians das 10h às 16h para receber o Pit-Stop, evento que tem como intuito de arrecadar doações para contribuir com a causa animal.Aliado ao Corinthians e a outras grandes marcas, o Pit-Stop procura ajudar especialmente protetores independentes e abrigos que não estão recebendo alimentação e suporte para sobreviver. Toda a arrecadação será convertida em alimentos, medicamentos, vacinas, exames laboratoriais, entre outras doações.
Conheça o Instituto Eu sou o Bicho
Nascido em março de 2015 por meio da campanha “Ração do Coração”, consolidou-se como Instituto Eu Sou o Bicho em dezembro de 2017. O Instituto Eu Sou o Bicho (ONG), sem fins lucrativos, nasceu de um grande sonho do seu atual presidente: alimentar o maior número possível de animais das ruas, dar tratamento adequado, buscar adotantes, carinho e uma vida digna.
A organização é composta por uma equipe de pessoas voluntárias, que ama animais, valoriza a vida, dedicada a lutar para combater a fome, o abandono, e todas as formas de violência cometidas contra os animais, além de buscar a conscientização sobre o controle populacional, o incentivo para optar pela adoção de um animal e o respeito que eles merecem ter.

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