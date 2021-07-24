Árbitro relata ofensas de Enderson em súmula e técnico do Botafogo pode ser suspenso em até seis jogos

"Após receber o primeiro cartão amarelo o sr. enderson alves moreira se dirigiu ao quarto arbitro e proferiu a seguintes palavra de forma ostensiva e ofensiva: "você não sabe trabalhar c*, p*!" por este motivo o mesmo recebeu o segundo cartão amarelo, seguido do cartão vermelho. após ser expulso o mesmo se recusou a deixar o campo de jogo e se dirigiu novamente ate o quarto arbitro de forma ostensiva precisando ser contido por seu auxiliar técnico que não conseguiu, e assim proferiu as seguintes palavra: "você é despreparado, eu falei porra, vai trabalhar com vôlei, vai trabalhar com outro esporte qualquer, pode colocar no relatório tudo que eu falei, vai trabalhar ai o resto da sua vida". o mesmo resistiu a deixar os arredores do campo de jogo, tendo que ser acompanhando pelo delegado da partida. informo também, que o quarto arbitro sentiu-se com a honra ofendida"Toda expulsão é julgada de forma natural, mas, por conta dos detalhes relatados na súmula, Enderson pode ser enquadrado no Artigo 243-F do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que diz respeito a "ofender alguém em sua honra".