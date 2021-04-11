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futebol

Árbitro relata motivo de expulsão de Abel Ferreira e João Martins em súmula da Supercopa

Leandro Vuaden disse que foi xingado por treinador e auxiliar, mas não detalha briga na saída de campo...

Publicado em 11 de Abril de 2021 às 19:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 abr 2021 às 19:58
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Leandro Vuaden, árbitro responsável pelo jogo deste domingo, pela Supercopa relatou na súmula da partida que foi ofendido pelo técnico do Verdão, Abel Ferreira, expulso por ele. Segundo o documento, o português foi expulso por:
– (…) contestar de forma ofensiva as decisões da arbitragem, proferindo as seguintes palavras: ‘você é um tendencioso do caralho’ reiteradas vezes, inclusive saindo de sua área técnica. Informo que o mesmo já havia sido advertido verbalmente e com cartão amarelo por sua conduta inadequada. Relato também que me senti ofendido com as palavras a mim dirigidas. Após a saída do treinador expulso o jogo reiniciou normalmente – escreveu na súmula.
Vuaden relatou também a razão da expulsão do auxiliar João Martins, que comandou o Palmeiras na ausência de Abel.– Por contestar de forma acintosa e ofensiva as decisões da arbitragem, proferindo as seguintes palavras: ‘você é ruim, fraco pra caralho’ reiteradas vezes, inclusive saindo de sua área técnica. Informo que o mesmo após ser expulso continuou contestando de forma ofensiva proferindo as palavras relatadas acima. Após o mesmo se deslocar para o vestiário o jogo reiniciou normalmente. Era o que tinha para relatar – completou o árbitro.
Por fim, Vuaden comentou, de forma rápida e sem muitos detalhes, a briga que aconteceu no túnel do Mané Garrincha, na saída pros vestiários. Apesar dos relatos de uma grande briga, com direito a confronto físico, a súmula não detalhou esses fatos.
– Informo que aos 50 minutos do segundo tempo de jogo paralisei a partida devido a um tumulto que acontecia dentro do túnel de acesso para os vestiários, não foi possível identificar quem provocou o tumulto. Após paralisação de 1 minuto o jogo reiniciou normalmente – finalizou.

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