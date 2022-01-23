Árbitro relata em súmula que faca foi atirada no campo em confusão no jogo entre São Paulo x Palmeiras

O árbitro Matheus Delgado Candançan anotou na súmula os incidentes registrados na vitória do Palmeiras sobre o São Paulo, por 1 a 0, pela semifinal da Copinha, na Arena Barueri. O principal deles foi uma faca encontrada dentro do campo, após a invasão de dois torcedores. Segundo o relatado na súmula, o objeto foi arremessado das arquibancadas, ou seja, não estava com os torcedores que invadiram o campo e agrediram jogadores do Palmeiras nos acréscimos do segundo tempo.

- Aos 45 +5 minutos do segundo tempo paralisei a partida devido a invasão de torcedores da equipe do São Paulo F.C, sendo identificados pelo JECRIM. Os mesmos foram contidos pelos atletas do São Paulo FC e pelo policiamento. Neste momento da invasão foram arremessados vários objetos dentro do campo de jogo, dentre eles: pedaços de assentos, chinelos, copos plásticos, etambém uma faca, a qual foi entregue para equipe de arbitragem e encaminhada para o JECRIM do estádio - diz a súmula. Além disso, o árbitro relatou outros incidentes na partida, como arremesso de objetos e mais uma invasão na segunda etapa.

- Aos 45 + 2 do primeiro tempo, paralisei a partida devido ao arremesso de uma garrafa plástica dentro do campo de jogo oriundo da torcida do São Paulo F.C. Aos 11 minutos do segundo tempo paralisei novamente a partida, devido ao arremesso de copos plásticos próximo ao assistente de número 2 Sr. José Lucas Candido de Souza, também vindo da torcida do São Paulo FC. Aos 27 minutos do segundo tempo houve invasão no campo de jogo de um torcedor da equipe do São Paulo F.C, sendo prontamente retirado pelo policiamento - detalhou. Além disso, o São Paulo pode ser punido com exclusão de até cinco edições da Copinha após a invasão do torcedor do clube nos acréscimos da derrota para o Palmeiras, por 1 a 0, na semifinal da Copa São Paulo de Futebol Junior.

Segundo o Art. 53 do Regulamento Geral da competição,' O Clube que provocar distúrbios e/ou agressões durante a partida, e após julgado pela JD, será eliminado da Competição em curso e poderá ser excluído de até 05 (cinco) próximas edições.'