Árbitro registra copo arremessado por torcedor e Botafogo pode ir a julgamento no TJD-RJ

A derrota do Botafogo para a Portuguesa, por 5 a 3, no último domingo (27) pode trazer consequências aos alvinegros fora de campo. O árbitro Diego da Silva relatou que um torcedor do clube arremessou um copo com líquido na direção da comissão técnica ao fim da partida no Luso-Brasileiro. O relato pode levar o caso para o TJD-RJ. Os alvinegros têm risco de ser punidos com a perda de mando de campo ou multa.(Reprodução / Ferj)

“Após o término da partida, quando a equipe do Botafogo FR se encaminhava para o vestiário, foi arremessado um copo com líquido na direção dos atletas e comissão técnica do Botafogo FR. O objeto arremessado veio da arquibancada social, onde se encontravam os torcedores do Botafogo FR, e o objeto não atingiu ninguém“, afirmou o árbitro.

O clássico no qual o Botafogo perdeu por 3 a 1 para o Flamengo também teve incidentes registrados pelo árbitro. O TJD-RJ ofereceu denúncia e os alvinegros podem perder até dez mandos de campo devido a este episódio.

“Após o término da partida, quando a equipe do Botafogo FR se encaminhava para o vestiário, foi arremessado um copo com líquido na direção dos atletas e comissão técnica do Botafogo FR. O objeto arremessado veio da arquibancada social, onde se encontravam os torcedores do Botafogo FR, e o objeto não atingiu ninguém