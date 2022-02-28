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Árbitro registra copo arremessado por torcedor e Botafogo pode ir a julgamento no TJD-RJ

Segundo Diego da Silva, copo com líquido foi jogado na direção da comissão técnica alvinegra após derrota por 5 a 3 para a Portuguesa, no Luso-Brasileiro...

Publicado em 28 de Fevereiro de 2022 às 19:20

LanceNet

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Publicado em 

28 fev 2022 às 19:20
A derrota do Botafogo para a Portuguesa, por 5 a 3, no último domingo (27) pode trazer consequências aos alvinegros fora de campo. O árbitro Diego da Silva relatou que um torcedor do clube arremessou um copo com líquido na direção da comissão técnica ao fim da partida no Luso-Brasileiro. O relato pode levar o caso para o TJD-RJ. Os alvinegros têm risco de ser punidos com a perda de mando de campo ou multa.(Reprodução / Ferj)
“Após o término da partida, quando a equipe do Botafogo FR se encaminhava para o vestiário, foi arremessado um copo com líquido na direção dos atletas e comissão técnica do Botafogo FR. O objeto arremessado veio da arquibancada social, onde se encontravam os torcedores do Botafogo FR, e o objeto não atingiu ninguém“, afirmou o árbitro.
O clássico no qual o Botafogo perdeu por 3 a 1 para o Flamengo também teve incidentes registrados pelo árbitro. O TJD-RJ ofereceu denúncia e os alvinegros podem perder até dez mandos de campo devido a este episódio.
“Após o término da partida, quando a equipe do Botafogo FR se encaminhava para o vestiário, foi arremessado um copo com líquido na direção dos atletas e comissão técnica do Botafogo FR. O objeto arremessado veio da arquibancada social, onde se encontravam os torcedores do Botafogo FR, e o objeto não atingiu ninguém
Crédito: TorcedordoBotafogodirecionoucopoquandocomissãotécnicaiaparaovestiáriodoLuso-Brasileiro(Foto:VitorSilva/Botafogo

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