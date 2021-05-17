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Árbitro ignora confusão no Fla-Flu em súmula; Ferj registra 'discussão acalorada'

Primeira final do Campeonato Carioca, no sábado no Maracanã, terminou em confusão entre jogadores, membros das comissões técnicas e dirigentes de Flamengo e Fluminense...

Publicado em 17 de Maio de 2021 às 16:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 mai 2021 às 16:15
Crédito: O atacante Fred durante a confusão no Fla-Flu, após o término do jogo no Maracanã (Reprodução / Cariocão TV
O Fla-Flu de sábado, pela primeira partida da decisão do Carioca, terminou em confusão entre dirigentes e jogadores no túnel de acesso aos vestiários do Maracanã, mas o árbitro Alexandre Vargas Tavares de Jesus nada registrou na súmula da partida. O tumulto foi flagrado pelas equipes de transmissão, que flagraram o atacante Fred e membros da delegação do Flamengo discutindo.
Tanto o centroavante tricolor quanto Cacau Cotta, diretor de relações externas do Flamengo, já se manifestaram nas redes sociais após o clássico de sábado.FERJ REGISTRA DISCUSSÃO ACALORADA
Se o árbitro Alexandre Vargas - que foi muito criticado após o clássico por jogadores, técnico e fim do Flamengo - não registrou a confusão ao término do Fla-Flu, a Ferj, no documento da partida, registrou a "discussão acalorada".
- Ao final da partida discussão acalorada entre dirigentes e membros de comissões técnicas de ambas as equipes. Incidente controlado pela Polícia Militar e agente de segurança do estádio, não ocorrendo agressões físicas entre as partes - está publicado no documento assinado por Marcelo Viana, delegado da partida.
Após o 1 a 1 no jogo de ida, Flamengo e Fluminense voltam a se enfrentar neste sábado, novamente no Maracanã às 21h05. Quem vencer será o campeão e, em caso de nova igualdade, a decisão do título do Carioca será nos pênaltis.

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