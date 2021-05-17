Árbitro ignora confusão no Fla-Flu em súmula; Ferj registra 'discussão acalorada'

Crédito: O atacante Fred durante a confusão no Fla-Flu, após o término do jogo no Maracanã (Reprodução / Cariocão TV

O Fla-Flu de sábado, pela primeira partida da decisão do Carioca, terminou em confusão entre dirigentes e jogadores no túnel de acesso aos vestiários do Maracanã, mas o árbitro Alexandre Vargas Tavares de Jesus nada registrou na súmula da partida. O tumulto foi flagrado pelas equipes de transmissão, que flagraram o atacante Fred e membros da delegação do Flamengo discutindo.

Tanto o centroavante tricolor quanto Cacau Cotta, diretor de relações externas do Flamengo, já se manifestaram nas redes sociais após o clássico de sábado.FERJ REGISTRA DISCUSSÃO ACALORADA

Se o árbitro Alexandre Vargas - que foi muito criticado após o clássico por jogadores, técnico e fim do Flamengo - não registrou a confusão ao término do Fla-Flu, a Ferj, no documento da partida, registrou a "discussão acalorada".

- Ao final da partida discussão acalorada entre dirigentes e membros de comissões técnicas de ambas as equipes. Incidente controlado pela Polícia Militar e agente de segurança do estádio, não ocorrendo agressões físicas entre as partes - está publicado no documento assinado por Marcelo Viana, delegado da partida.