Árbitro Fifa do Rio de Janeiro apita Bahia e Palmeiras, em Salvador

Bruno Arleu de Araújo será o árbitro de Bahia e Palmeiras, neste sábado (29) às 19h no estádio Pituaçu, em Salvador. O árbitro carioca terá como assistentes Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Michael Correia, ambos do Rio de Janeiro.

Curiosamente, Bruno Arleu foi quem apitou o último confronto entre as equipes em Salvador, mas na Arena Fonte Nova. Em novembro do ano passado, os times empataram por 1 a 1, com gols de Arthur Caíque e Borja.O árbitro Fifa do Rio de Janeiro comandou jogos do Palmeiras em sete oportunidades. O Verdão está invicto: são três vitórias e quatro empates. Todos os confrontos aconteceram pelo Campeonato Brasileiro.