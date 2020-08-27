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futebol

Árbitro Fifa do Rio de Janeiro apita Bahia e Palmeiras, em Salvador

Bruno Arleu de Araújo é escalado pela CBF para comandar a partida que acontece neste sábado (29), no estádio Pituaçu. Assistentes também são do Rio de Janeiro...
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Publicado em 

27 ago 2020 às 17:27

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 17:27

Crédito: Bruno Arleu de Araújo apita Bahia e Palmeiras (Cesar Greco/Agência Palmeiras
Bruno Arleu de Araújo será o árbitro de Bahia e Palmeiras, neste sábado (29) às 19h no estádio Pituaçu, em Salvador. O árbitro carioca terá como assistentes Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Michael Correia, ambos do Rio de Janeiro.
Rodrigo Carvalhaes de Miranda, também da federação carioca, será o responsável por ficar no VAR.
Curiosamente, Bruno Arleu foi quem apitou o último confronto entre as equipes em Salvador, mas na Arena Fonte Nova. Em novembro do ano passado, os times empataram por 1 a 1, com gols de Arthur Caíque e Borja.O árbitro Fifa do Rio de Janeiro comandou jogos do Palmeiras em sete oportunidades. O Verdão está invicto: são três vitórias e quatro empates. Todos os confrontos aconteceram pelo Campeonato Brasileiro.
Confira os jogos do Palmeiras apitados por Bruno Arleu de Araújo:Palmeiras 4 X 0 Athletico-PR (2016)Palmeiras 4 X 2 Vitória (2017)Internacional 0 x 0 Palmeiras (2018)Paraná 1 X 1 Palmeiras (2018)São Paulo 1 x 1 Palmeiras (2019)Bahia 1 X 1 Palmeiras (2019)Palmeiras 5 X 1 Goiás (2019)

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