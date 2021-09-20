Árbitro explica expulsão de Gabriel após Corinthians x América-MG: 'Me senti ofendido'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians empatou em 1 a 1 com o América-MG, no último domingo, ne Neo Química Arena, mas foi depois da partida que a principal polêmica aconteceu: a expulsão de Gabriel, que já havia levado o terceiro amarelo e estaria fora do Dérbi do próximo sábado. Na súmula do jogo, o árbitro relatou o motivo pelo qual decidiu mostrar o cartão vermelho para o volante alvinegro.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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De acordo com o documento, Sávio Pereira Sampaio diz ter se sentido ofendido pelo corintiano, que teria reclamado do fato de o amarelo que ele recebeu aos 49 minutos do segundo tempo o tiraria do clássico contra o Palmeiras.

- Expulso com o cartão vermelho direto após o término da partida por proferir as seguintes palavras estando com o dedo em riste e em alto tom de voz em minha direção: " você me tirou da porra do próximo jogo car****". informo que me senti ofendido com tal atitude - relatou o árbitro do Distrito Federal.

Como levou um vermelho direto e já havia levado o terceiro amarelo, Gabriel agora cumprirá dois jogos seguidos de suspensão. O primeiro contra o Verdão, neste sábado, e o segundo diante do Red Bull Bragantino, no dia 2 de outubro. O volante ainda corre o risco de ser julgado pelo STJD (Supremo Tribunal de Justiça Desportiva) e pegar mais alguma punição nas próximas semanas.