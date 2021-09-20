Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Árbitro explica expulsão de Gabriel após Corinthians x América-MG: 'Me senti ofendido'
futebol

Árbitro explica expulsão de Gabriel após Corinthians x América-MG: 'Me senti ofendido'

Savio Pereira Sampaio relatou na súmula o motivo do cartão vermelho para o volante corintiano, que teria reclamado do amarelo que o deixou fora do Dérbi deste sábado...

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 12:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 set 2021 às 12:32
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians empatou em 1 a 1 com o América-MG, no último domingo, ne Neo Química Arena, mas foi depois da partida que a principal polêmica aconteceu: a expulsão de Gabriel, que já havia levado o terceiro amarelo e estaria fora do Dérbi do próximo sábado. Na súmula do jogo, o árbitro relatou o motivo pelo qual decidiu mostrar o cartão vermelho para o volante alvinegro.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Varanda é mais um! Veja quem já deixou o Corinthians desde o início de 2021
De acordo com o documento, Sávio Pereira Sampaio diz ter se sentido ofendido pelo corintiano, que teria reclamado do fato de o amarelo que ele recebeu aos 49 minutos do segundo tempo o tiraria do clássico contra o Palmeiras.
- Expulso com o cartão vermelho direto após o término da partida por proferir as seguintes palavras estando com o dedo em riste e em alto tom de voz em minha direção: " você me tirou da porra do próximo jogo car****". informo que me senti ofendido com tal atitude - relatou o árbitro do Distrito Federal.
Como levou um vermelho direto e já havia levado o terceiro amarelo, Gabriel agora cumprirá dois jogos seguidos de suspensão. O primeiro contra o Verdão, neste sábado, e o segundo diante do Red Bull Bragantino, no dia 2 de outubro. O volante ainda corre o risco de ser julgado pelo STJD (Supremo Tribunal de Justiça Desportiva) e pegar mais alguma punição nas próximas semanas.
Na sexta posição na tabela com 30 pontos, o Corinthians terá uma semana inteira de trabalho antes de enfrentar o rival, na Neo Química Arena.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Imagem de destaque
Como dois cessar-fogos e 'abertura' do Estreito de Ormuz podem impulsionar negociações de paz entre EUA e Irã
Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados