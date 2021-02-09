Árbitro do último Dérbi apitará Corinthians x Athletico-PR; confira

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Corinthians e Athletico-PR se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, pela 35ª rodada do Brasileirão-2020 em confronto direto por uma vaga na Copa Libertadores e o responsável por comandar a partida será Jean Pierre Gonçalves Lima, o "Vin Diesel", que apita pelo Rio Grande do Sul.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

GALERIA> Veja os jogadores que participaram dos gols do Corinthians na Era Mancini

Há menos de um mês, foi ele o árbitro do Dérbi no Allianz Parque, em que o Palmeiras goleou o Timão por 4 a 0. Além disso, no clássico contra o Verdão no primeiro turno, também com vitória do rival, mas por 2 a 0 . Naquela ocasião, em setembro, no estádio alvinegro, Jean foi o encarregado de comandar o VAR.

Ainda neste Brasileirão, "Vin Diesel" esteve envolvido em outro clássico, contra o São Paulo, na Neo Química Arena. Na vitória por 1 a 0 sobre o Tricolor, Jean foi responsável pelo VAR. Já em outra partida do Corinthians, diante do Atlético-GO, fora de casa, o árbitro apitou o jogo em campo e foi responsável pelo "resgate" das lentes dentárias de Otero após choque com um adversário.

Confira a arbitragem de Corinthians x Athletico-PR