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Árbitro do último Dérbi apitará Corinthians x Athletico-PR; confira

Jean Pierre Gonçalves Lima, o "Vin Diesel", será o responsável pela arbitragem do importante duelo desta quarta-feira. Foi ele o juiz da goleada no clássico contra o Palmeiras...

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 19:17

LanceNet

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Publicado em 

09 fev 2021 às 19:17
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Corinthians e Athletico-PR se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, pela 35ª rodada do Brasileirão-2020 em confronto direto por uma vaga na Copa Libertadores e o responsável por comandar a partida será Jean Pierre Gonçalves Lima, o "Vin Diesel", que apita pelo Rio Grande do Sul.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui
GALERIA> Veja os jogadores que participaram dos gols do Corinthians na Era Mancini
Há menos de um mês, foi ele o árbitro do Dérbi no Allianz Parque, em que o Palmeiras goleou o Timão por 4 a 0. Além disso, no clássico contra o Verdão no primeiro turno, também com vitória do rival, mas por 2 a 0 . Naquela ocasião, em setembro, no estádio alvinegro, Jean foi o encarregado de comandar o VAR.
Ainda neste Brasileirão, "Vin Diesel" esteve envolvido em outro clássico, contra o São Paulo, na Neo Química Arena. Na vitória por 1 a 0 sobre o Tricolor, Jean foi responsável pelo VAR. Já em outra partida do Corinthians, diante do Atlético-GO, fora de casa, o árbitro apitou o jogo em campo e foi responsável pelo "resgate" das lentes dentárias de Otero após choque com um adversário.
Confira a arbitragem de Corinthians x Athletico-PR
Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)​Auxiliares: Leirson Peng Martins (RS) e Lucio Beiersdorf Flor (RS)VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

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