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Árbitro definido para Barcelona (EQU) x Flamengo apitou final de 2019 e já puniu Gabigol por 'beijinho'

Roberto Tobar (CHI) apitará a partida decisiva em Guayaquil, na quarta-feira, entre Flamengo e Barcelona. Vale um lugar na decisão da Copa Libertadores de 2021...

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 11:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 set 2021 às 11:15
Crédito: Divulgação/Conmebol
A partida entre Barcelona (EQU) e Flamengo, que definirá um dos finalistas da Libertadores na próxima quarta-feira, será apitada por Roberto Tobar. Um dos árbitros mais experientes da América do Sul, o árbitro chileno foi quem apitou a decisão da Copa em 2019, contra o River Plate. Nesta edição, atuou em um jogo do Rubro-Negro, no qual deu cartão amarelo a Gabigol por um "beijinho".O cartão amarelo recebido por Gabigol foi na vitória por 4 a 1 sobre o Defensa y Justica (ARG), no jogo de volta das oitavas de final desta Libertadores. O Flamengo sequer tinha feito uma falta na partida, mas o camisa 9 foi punido após mandar um "beijinho" a um adversário. Relembre o momento abaixo!Com a classificação garantida, Gabigol compartilhou um vídeo de um lance que reclamou de pênalti e não perdeu a oportunidade de ironizar as atitudes da arbitragem, comandada por Roberto Tobar (CHI), após a goleada do Flamengo.
- Perigoso tomar outro cartão (seguido de risadas) - postou o camisa 9,

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