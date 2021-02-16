Árbitro de Santos e Corinthians já errou o nome do Timão em súmula

Crédito: Carlos Ezequiel Vannoni/Eleven

O paulista Vinicius Gonçalves Dias Araújo será o dono do apito no clássico entre Santos e Corinthians, nesta quarta-feira (17), às 19h, em jogo atrasado da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro. Será o primeiro jogo do Timão que ele apitará na competição.

No entanto, o árbitro tem no seu histórico ainda nessa temporada uma gafe envolvendo o Timão. Na súmula da partida que o Timão visitou o Mirassol, no estádio José Maria de Campos Maia, pela segunda rodada do Campeonato Paulista, no dia 26 de janeiro do ano passado, Vinicius errou o nome do Corinthians na súmula. Ao relatar um atraso de dois minutos do elenco corintiano na volta do intervalo, Gonçalves escreveu S.E Corinthians e não S.C Corinthians Paulista, verdadeiro nome do clube. Para piorar a situação, as iniciais "SE" referem-se a Sociedade Esportiva, alcunha do Palmeiras (você pode conferir a súmula aqui).

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Histórico de jogos

Embora não tenha apitado jogos do Corinthians neste Campeonato Brasileiro, Vinicius Gonçalves Dias Araújo foi o quarto árbitro na goleada por 5 a 1 sofrida pelo Timão para o Flamengo, na Neo Química Arena, no dia 18 de outubro de 2020, pela 17ª rodada da competição.

Apitando pela elite do futebol nacional desde 2015, Gonçalves trabalhou em apenas dois jogos do Timão, e justamente dois clássicos, ambos contra o Palmeiras. O primeiro foi justamente a sua estreia na Série A, em 31 de maio em 2015, onde o Alviverde venceu por 2 a 0, na Neo Química Arena, já o segundo, no Allianz Parque, no dia 9 de novembro de 2019, com um empate em 1 a 1 entre o Alviverde e o time de Parque São Jorge.