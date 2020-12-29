AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Árbitro de Boca x Santos tem final de Copa América e suspensão polêmica no currículo
futebol

Árbitro de Boca x Santos tem final de Copa América e suspensão polêmica no currículo

Chileno Roberto Tobar será o dono do apito no confronto de ida da semifinal da Libertadores...

Publicado em 29 de Dezembro de 2020 às 14:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 dez 2020 às 14:42
Crédito: AFP
O chileno Roberto Tobar será o árbitro de Boca Juniors x Santos, pelo confronto de ida da semifinal da Libertadores, no dia 6 de janeiro, no estádio La Bombonera. Aos 42 anos, Tobar foi o dono do apito na última decisão da Copa América, entre Brasil e Peru, mas possui um passado nebuloso. Em 2012, ele fez parte do episódio chamado "Clube do Poker", onde as escalas de arbitragem o futebol chileno eram definidas através de rodadas de carteado entre os juízes e a direção do Departamento de Arbitragem. Por conta do episódio, Tobar ficou oito meses afastado dos gramados e teve que recuperar o seu prestígio aos poucos nos anos posteriores.
Além de Tobar, foram o trio de campo os auxiliares Claudio Urrutia e Roberto Molina, também chilenos. A arbitragem de vídeo ficará no comando do paraguaio Juan Benitez, que foi o árbitro de campo no empate em 1 a 1 entre Grêmio x Santos, no dia 10 de dezembro, pelo confronto de ida das quartas de final da Libertadores. A partida ficou marcada por um pênalti contestável marcado ao time gremista no último minuto de jogo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Renato Casagrande e Ricardo Ferraço participaram de convenção que lançou chapa do PSDB, presidido por Arnaldinho Borgo
Federação PSDB-Cidadania lança chapa só com deputados estaduais
O serviço será realizado no quilômetro 224 e integra as obras de duplicação da rodovia
BR 101 será interditada nos dois sentidos em Ibiraçu nesta quinta (30)
Imagem de destaque
O que explica os ventos de 100 km/h que causaram mortes, destruição e apagões em SP e RJ

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados