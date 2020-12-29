Árbitro de Boca x Santos tem final de Copa América e suspensão polêmica no currículo

O chileno Roberto Tobar será o árbitro de Boca Juniors x Santos, pelo confronto de ida da semifinal da Libertadores, no dia 6 de janeiro, no estádio La Bombonera. Aos 42 anos, Tobar foi o dono do apito na última decisão da Copa América, entre Brasil e Peru, mas possui um passado nebuloso. Em 2012, ele fez parte do episódio chamado "Clube do Poker", onde as escalas de arbitragem o futebol chileno eram definidas através de rodadas de carteado entre os juízes e a direção do Departamento de Arbitragem. Por conta do episódio, Tobar ficou oito meses afastado dos gramados e teve que recuperar o seu prestígio aos poucos nos anos posteriores.