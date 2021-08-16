Árbitro da vitória sobre o River Plate vai apitar jogo entre Fluminense e Barcelona de Guayaquil

A Conmebol definiu a equipe de arbitragem para os jogos de volta das quartas de final da Libertadores. O Fluminense reencontra um árbitro que já apitou uma partida da equipe na competição continental, o uruguaio Esteban Ostojich, que comandou a vitória sobre o River Plate (ARG) na fase de grupos. A partida contra o Barcelona de Guayaquil, no Equador, terá ainda Carlos Barreiro e Pablo Llarena, também do Uruguai, como assistentes e o peruano Víctor Carrillo como árbitro de vídeo.
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Ostojich também já apitou a derrota do Flu para o Nacional Potosí (BOL) por 2 a 0, na primeira todada da Sul-Americana de 2018. O Tricolor avançou mesmo assim pois havia vencido o confronto no Rio de Janeiro. Na última rodada da fase de grupos, foi ele quem comandou a partida que resultou nos 3 a 1 no Monumental de Núñez.
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O confronto do Flu com o Barcelona será nesta quinta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Monumental de Barcelona, em Guayaquil, no Equador. Após o empate em 2 a 2 no jogo de ida, o Tricolor se classificará com qualquer vitória ou um empate desde que marque três ou mais gols.