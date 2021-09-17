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Arbitral define: público poderá voltar aos estádios da Série B do Brasileirão a partir da 25ª rodada

Rodada aberta por Vasco x Cruzeiro e Guarani x Remo terá torcedores nos estádios. Reunião na tarde desta sexta-feira teve dirigentes da CBF e clubes da competição...

Publicado em 17 de Setembro de 2021 às 17:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 set 2021 às 17:19
Crédito: site oficial do Guarani
A torcida vai voltar. Reunião na tarde desta sexta-feira definiu que os jogos a partir da 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro poderão ter público. A rodada terá início neste domingo, com Vasco x Cruzeiro e Guarani x Remo.A discussão já vem de meses, mas finalmente houve maioria em acordo para o retorno do público nas arquibancadas. O vazio nos estádios têm sido visto, de modo geral, em todas as divisões. Na Série B, a exceção é o Cruzeiro, que obteve decisão judicial favorável e disputou três jogos com torcida.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Cada município terá independência para determinar condições e quantidade de público possível. As restrições têm sido adotadas desde o início da pandemia de Covid-19, no ano passado.

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