Arbitral define: público poderá voltar aos estádios da Série B do Brasileirão a partir da 25ª rodada

A torcida vai voltar. Reunião na tarde desta sexta-feira definiu que os jogos a partir da 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro poderão ter público. A rodada terá início neste domingo, com Vasco x Cruzeiro e Guarani x Remo.A discussão já vem de meses, mas finalmente houve maioria em acordo para o retorno do público nas arquibancadas. O vazio nos estádios têm sido visto, de modo geral, em todas as divisões. Na Série B, a exceção é o Cruzeiro, que obteve decisão judicial favorável e disputou três jogos com torcida.