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Arbitral decide pela volta do público na Série B, e São Januário receberá torcedores no Vasco x Cruzeiro

Estádio cruz-maltino será palco da partida pela 25ª rodada desta edição da Segunda Divisão Nacional. Será a primeira vez que haverá público no local desde o início da pandemia...

Publicado em 17 de Setembro de 2021 às 16:51

LanceNet

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Publicado em 

17 set 2021 às 16:51
Crédito: Maga Jr/Ofotografico
O arbitral da CBF com os clubes da Série B, ocorrido na tarde desta sexta-feira, decidiu pela volta do público na Série B do Campeonato Brasileiro. Paralelamente, o Vasco informou que obteve autorização junto à Prefeitura do Rio e o estádio de São Januário receberá torcida neste domingo, no jogo do Cruz-Maltino contra o Cruzeiro. Confira a nota publicada pelo site do Cruz-Maltino."Em reunião do Conselho Técnico da CBF, entre clubes e a entidade, na tarde desta sexta-feira (17/09), ficou definido o retorno de público no Campeonato Brasileiro Série B a partir da 25ª rodada.
Sendo assim, o Vasco da Gama informa que já obteve autorização da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro para retorno de público à São Januário para a partida Vasco x Cruzeiro, a ser realizada neste domingo (19/09), às 16h, e estará dando início à venda de ingressos ainda nesta sexta-feira.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
As informações completas serão disponibilizadas no site do Clube em breve."

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