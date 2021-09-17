Arbitral decide pela volta do público na Série B, e São Januário receberá torcedores no Vasco x Cruzeiro

O arbitral da CBF com os clubes da Série B, ocorrido na tarde desta sexta-feira, decidiu pela volta do público na Série B do Campeonato Brasileiro. Paralelamente, o Vasco informou que obteve autorização junto à Prefeitura do Rio e o estádio de São Januário receberá torcida neste domingo, no jogo do Cruz-Maltino contra o Cruzeiro. Confira a nota publicada pelo site do Cruz-Maltino."Em reunião do Conselho Técnico da CBF, entre clubes e a entidade, na tarde desta sexta-feira (17/09), ficou definido o retorno de público no Campeonato Brasileiro Série B a partir da 25ª rodada.