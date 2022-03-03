Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Arbitragem do clássico entre Flamengo e Vasco é definida; confira

Rafael Martins de Sá será o árbitro da partida válida pela 10ª rodada do Carioca. Os auxiliares serão Luiz Claudio Regazone e Wallace Barros Santos...
LanceNet

03 mar 2022 às 18:48

Publicado em 03 de Março de 2022 às 18:48

Neste domingo, às 16h, o clássico entre Flamengo e Vasco será realizado no Estádio Nilton Santos, pela 10ª rodada do Campeonato Carioca. E a arbitragem foi definida pela Ferj nesta quinta-feira. Rafael Martins de Sá será o árbitro, que terá os seguintes auxiliares: Luiz Claudio Regazone e Wallace Barros Santos. O VAR será comandado por Pathrice Wallace Correa.
INFORMAÇÕES DE INGRESSOS
Mandante, o Flamengo terá suas torcidas nos setores Sul, Leste Superior e Interior, com valores entre R$ 20 e R$ 80. As vendas para sócios rubro-negros começam nesta quarta, pela internet, e na quinta para público geral e pontos físicos: Maracanã, Gávea e lojas "Espaço Rubro-Negro" no Shopping Nova América, Downtown, Centro, Shopping Nova Iguaçu, Shopping Plaza Niterói.
O Vasco abriu a venda para sócios nesta quarta, e para o público geral será aberta nesta quinta, dia 3, às 10h, pela internet. A torcida cruz-maltina ficará nos setores Norte, Oeste Superior e Interior, com valores entre R$ 20 e R$ 80. Serão comercializadas entradas em São Januário e nos espaços "Gigante da Colina" no Bangu Shopping, Aerotown, Norte Shopping e Boulevard (Vila Isabel).
> Saiba como comprar ingresso para o clássico
Neste momento, o Flamengo está na frente na tabela, com 20 pontos e na segunda colocação, enquanto o Vasco soma 19 pontos, em terceiro lugar. Ambos os times já estão matematicamente classificados para as semifinais.
Último confronto entre Flamengo e Vasco ocorreu pela Taça Guanabara de 2021

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026
Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados