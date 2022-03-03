Arbitragem do clássico entre Flamengo e Vasco é definida; confira

Neste domingo, às 16h, o clássico entre Flamengo e Vasco será realizado no Estádio Nilton Santos, pela 10ª rodada do Campeonato Carioca. E a arbitragem foi definida pela Ferj nesta quinta-feira. Rafael Martins de Sá será o árbitro, que terá os seguintes auxiliares: Luiz Claudio Regazone e Wallace Barros Santos. O VAR será comandado por Pathrice Wallace Correa.
Mandante, o Flamengo terá suas torcidas nos setores Sul, Leste Superior e Interior, com valores entre R$ 20 e R$ 80. As vendas para sócios rubro-negros começam nesta quarta, pela internet, e na quinta para público geral e pontos físicos: Maracanã, Gávea e lojas "Espaço Rubro-Negro" no Shopping Nova América, Downtown, Centro, Shopping Nova Iguaçu, Shopping Plaza Niterói.
O Vasco abriu a venda para sócios nesta quarta, e para o público geral será aberta nesta quinta, dia 3, às 10h, pela internet. A torcida cruz-maltina ficará nos setores Norte, Oeste Superior e Interior, com valores entre R$ 20 e R$ 80. Serão comercializadas entradas em São Januário e nos espaços "Gigante da Colina" no Bangu Shopping, Aerotown, Norte Shopping e Boulevard (Vila Isabel).
Neste momento, o Flamengo está na frente na tabela, com 20 pontos e na segunda colocação, enquanto o Vasco soma 19 pontos, em terceiro lugar. Ambos os times já estão matematicamente classificados para as semifinais.