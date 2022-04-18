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Arbitragem de Wilton Pereira Sampaio gerou reclamações e ofício do Flamengo à CBF em 2020

CBF confirmou o juiz Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO) no jogo entre Flamengo e Palmeiras, nesta quarta-feira, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro...

Publicado em 18 de Abril de 2022 às 18:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 abr 2022 às 18:25
A CBF definiu, nesta segunda, Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO) como árbitro da partida entre Flamengo e Palmeiras, válida pelo Brasileirão nesta quarta-feira. A notícia gerou grande repercussão entre os torcedores rubro-negros, que lembraram da atuação do juiz no empate em 2 a 2 com o Internacional, em outubro de 2020, que gerou reclamações do vice-presidente de futebol Marcos Braz e até um ofício enviado pela diretoria da Gávea enviado à CBF na época.Pela 18ª rodada do Brasileirão de 2020, o Flamengo empatou com o inter em 2 a 2, e deixou o Beira-Rio questionando a não marcação de dois pênaltis a favor do time então comandado por Domènec Torrent, em lances de supostos toques na mão de defensores do Colorado, os quais foram revisados pelo VAR.Após a partida, o vice-presidente de futebol Marcos Braz ironizou a arbitragem de Wilton Pereira, afirmando que havia "perdido sua carteira no Beira-Rio".No mês seguinte, Wilton Pereira Sampaio voltou a ser escalado pela CBF para a partida do Flamengo contra o São Paulo, pela Copa do Brasil, o que motivou a direção rubro-negra a enviar um ofício à entidade discordando da escalação. A CBF, contudo, negou o pedido e manteve o árbitro na partida no Morumbi.Após esses jogos contra Internacional e São Paulo, Wilton Pereira Sampaio já apitou três partidas do Flamengo: 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, em São Paulo pelo Brasileirão de 2020, 5 a 0 sobre o Bahia, em Salvador, e 3 a 1 sobre o Palmeiras, em São Paulo, ambos pelo Brasileirão de 2021.
Crédito: WiltonPereiraSampaioseráoárbitrodeFlamengoePalmeiras(Foto:AFP

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