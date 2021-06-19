Araos x Vital: dupla disputa posição no Corinthians desde a chegada de Sylvinho; confira os números

Crédito: Rodrigo Gazzanel/Ag.Corinthians

Sylvinho tem encontrado o esquema do Corinthians. Embora o treinador esteja em busca de uma sequência positiva de bons resultados, tendo vencido apenas uma das suas seis partidas comandando o Timão até aqui, os últimos três jogos tiveram esquemas táticos semelhantes, com três volantes, dois atletas pelas pontas do campo e um falso 9.

Contudo, uma faixa do campo tem gerado a chamada “dor de cabeça boa” ao treinador. O lado esquerdo de ataque tem sido disputado entre Ángelo Araos e Mateus Vital.

>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os jogos do Corinthians>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!“Queridinho” do antecessor de Sylvinho, o ex-técnico corintiano Vagner Mancini, e atual artilheiro do time na temporada, com cinco gols, Vital ainda não se tornou intocável com o novo professor. Vale ressaltar que o camisa 22 ficou um mês afastado dos gramados, entre março e abril, por conta de um artroscopia no joelho.

Correndo por fora pela titularidade na ponta esquerda, Araos ganhou sobrevida no Corinthians nas duas partidas que o time foi comandado pelo interino Fernando Lázaro. O meia foi titular nos confrontos contra Sport Huancayo (PER) e River Plate (PAR), nas duas últimas rodadas do grupo E da Copa Sul-Americana, e foi muito bem avaliado.

Com Sylvinho, os números referentes a tempo em campo entre Araos e Vital são bastante parecidos. O chileno entrou em campo nas seis partidas em que o Timão foi dirigido pelo treinador, sendo titular em três e entrando no decorrer de outras três, totalizando 302 minutos em campo. Já o brasileiro foi mais vezes titular, quatro, entrou no decorrer de uma partida e ficou apenas no banco em outra, registrando 307 minutos com o atual treinador, apenas cinco a mais que o companheiro de posição.

A dupla jogou junta em uma oportunidade, na derrota corintiana por 2 a 0 para o Atlético-GO, na Neo Química Arena, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, no dia 2 de junho.

Já em relação a substituições, Mateus Vital entrou no lugar de Ángelo Araos em uma oportunidade, enquanto o contrário aconteceu duas vezes.

Dentro de campo, Mateus Vital se mostra mais ativo nas construções ofensivas, principalmente no que se refere a passes decisivos. O camisa 22 registra oito assistências para grandes chances criadas pelo Timão, enquanto Araos tem apenas uma.

Vital criou uma grande chance, mas nesse quesito a torcida corintiana não quer nem lembrar, pois foi um pênalti perdido logo na estreia de Sylvinho, no revés por 1 a 0 para o Atlético-GO, em Itaquera, pela primeira rodada do Brasileirão, no dia 30 de maio.

Mateus também finaliza mais que Araos, são sete chutes (cinco no gol e dois para fora) ante dois do chileno (uma no gol e uma para fora).

Por sua vez, Ángelo Araos vai melhor que o companheiro em um quesito que agrada bastante Sylvinho que são as bolas longas. Nas últimas seis partidas, foram nove, com cinco acertos, enquanto Vital tentou essa ligação direta apenas uma vez, tendo acertado.

Com Luan de falso 9, o Corinthians não possui um meia armador, e atuando com três volantes, o posicionamento de Cantillo como primeiro homem do meio-campo é justamente no intuito de quebrar as linhas defensivas adversários com um passe longo de qualidade. Com Araos, o time ganha essa alternativa também pelo lado esquerdo.