Araos se reapresenta no Corinthians após período com a Seleção do Chile

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

O meia Ángelo Araos foi novidade no treinamento do Corinthians nesta segunda-feira (29), após passar a última semana com a seleção do Chile, no qual foi convocado para o amistoso contra a Bolívia, na última sexta-feira (26), na cidade de Rancagua.

>> Confira a tabela do Campeonato Paulista e simule os próximos jogosOs chilenos venceram por 2 a 1, mas Araos ficou apenas no banco de reservas. Ainda assim, a convocação pelo técnico Martín Lassarte foi a primeira desde que o central se tornou atleta corintiano - em 2018 ele fez a sua estreia por "La Roja" enquanto atleta da Universidad de Chile, meses antes de ser anunciado pelo Timão.

O período no seu país fez com que o jogador perdesse dois jogos pelo Timão, contra Mirassol, pela quinta rodada do Paulistão, e Retrô (PE), pela segunda fase da Copa do Brasil. Contra o Leão, pelo Estadual, o Timão venceu por 1 a 0, na cidade fluminense de Volta Redonda. Já pelo torneio nacional, o Alvinegro garantiu a classificação nos pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo normal, no Município de Saquarema, também no Rio de Janeiro.

Os jogos aconteceram no Estado carioca por conta das restrições impostas pelo governo de São Paulo, que proíbe a realização de eventos esportivos durante o período de fase emergencial de contenção a Covid-19, prevista, até o momento, para ser encerrada no dia 11 de abril.

Araos no Timão

Instável no clube de Parque São Jorge, o jovem de 24 anos ganhou sobrevida no fim da última temporada, quando após mais de dois meses sem jogar, sendo relacionado apenas quatro vezes e em todas permanecendo no banco durante o período, voltou a ter chances com o técnico Vagner Mancini, sendo titular em seis dos sete jogos finais do Corinthians no Brasileirão. Na sequência, o chileno foi o autor de duas assistências entre os sete tentos anotados pelo clube.

As boas atuações fizeram com que Ángelo voltasse a ser uma opção para a faixa central corintiana, ainda que neste início de temporada ele tenha atuado apenas dois minutos, entrando no final da vitória corintiana por 2 a 1 sobre a Ponte Preta, pela terceira rodada do Paulistão, no dia 7 de março, na Neo Química Arena.