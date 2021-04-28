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Arão exalta vitória do Flamengo na Libertadores: 'Resultado fundamental pra nossas pretensões'

Volante falou, nas redes sociais, após o 4 a 1 sobre o Unión La Calera, no Maracanã...

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 18:35

LanceNet

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Publicado em 

28 abr 2021 às 18:35
Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
Após duas rodadas disputadas, o Flamengo é líder do Grupo G da Libertadores com 100% de aproveitamento. Na terça-feira, o time venceu o Unión La Calera, por 4 a 1, e deu um passo importante pela classificação para as oitavas de final da Copa, conforme Willian Arão - que sofreu um corte na cabeça durante a partida no Maracanã - exaltou em publicação nas redes sociais, após o triunfo.
- Sangue + suor = vitória! Mais uma, desta vez pela libertadores! Resultado fundamental pra nossas pretensões! Vamos por mais (espero que sem sangue da próxima, rs) - compartilhou o camisa 5, que atuou como zagueiro outra vez. > Confira a classificação completa e as próximas rodadas da Libertadores!Na próxima rodada, o Flamengo visita a LDU, que está na segunda posição do Grupo G após a vitória desta terça sobre o Vélez Sarsfield. A partida está marcada para terça-feira, dia 4 de maio, às 21h30 (de Brasília), no Equador.
Antes, contudo, o Rubro-Negro enfrenta o Volta Redonda na partida de ida da semifinal do Campeonato Brasil, neste sábado às 21h05, no Maracanã. Após a folga desta quarta, o elenco se reapresenta na quinta e inicia a preparação.

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