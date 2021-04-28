Arão exalta vitória do Flamengo na Libertadores: 'Resultado fundamental pra nossas pretensões'

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

Após duas rodadas disputadas, o Flamengo é líder do Grupo G da Libertadores com 100% de aproveitamento. Na terça-feira, o time venceu o Unión La Calera, por 4 a 1, e deu um passo importante pela classificação para as oitavas de final da Copa, conforme Willian Arão - que sofreu um corte na cabeça durante a partida no Maracanã - exaltou em publicação nas redes sociais, após o triunfo.

- Sangue + suor = vitória! Mais uma, desta vez pela libertadores! Resultado fundamental pra nossas pretensões! Vamos por mais (espero que sem sangue da próxima, rs) - compartilhou o camisa 5, que atuou como zagueiro outra vez. > Confira a classificação completa e as próximas rodadas da Libertadores!Na próxima rodada, o Flamengo visita a LDU, que está na segunda posição do Grupo G após a vitória desta terça sobre o Vélez Sarsfield. A partida está marcada para terça-feira, dia 4 de maio, às 21h30 (de Brasília), no Equador.