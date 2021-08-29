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Arão comemora goleada do Flamengo sobre o Santos e diz: 'A gente segue nessa caminhada em busca do tri'

O meio-campista destacou que o jogo contra o Peixe foi difícil e valorizou a conquista de mais três pontos no Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

29 ago 2021 às 20:50

Publicado em 29 de Agosto de 2021 às 20:50

Na noite do último sábado, o Flamengo derrotou o Santos por 4 a 0, na Vila Belmiro, em partida válida pela 18ª rodada do Brasileirão. Após o jogo, em entrevista à FlaTV, Willian Arão comemorou os três pontos e destacou que o grupo segue na caminhada em busca do tricampeonato.
> ATUAÇÕES: Gabi comanda vitória do Flamengo e recebe a maior nota- Mais uma vitória, jogo difícil, como todos são. O mais importante é que, no final, a gente conseguiu os três pontos. Mais um jogo em que a gente goleou. Estou muito feliz e a gente segue nessa caminhada em busca pelo tri - disse Willian Arão.
> Veja a tabela do Campeonato Brasileiro
Quem também falou com a FlaTV foi Andreas Pereira. Em uma conversa rápida, o meio-campista, que marcou o último gol da goleada por 4 a 0, frisou que está "extremamente feliz" e que a estreia foi especial.
- Sim, muito especial para mim, ainda mais com o gol e com a vitória. Estou muito feliz, extremamente feliz - contou Andreas Pereira.

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