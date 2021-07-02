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futebol

Aptos a jogar! Palmeiras consegue liberação imediata de Dudu e Pedrão na FIFA

Jogadores regressaram de empréstimo e estão à disposição da comissão técnica...

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 14:49

LanceNet

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Publicado em 

02 jul 2021 às 14:49
Crédito: Dudu em retorno ao Palmeiras depois de empréstimo ao Al-Duhail-CAT. (Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras anunciou, nesta sexta-feira (02), que o departamento jurídico do clube conseguiu da FIFA a liberação imediata do atacante Dudu e do zagueiro Pedrão. Com isso, os atletas poderão entrar em campo pelo Maior Campeão Nacional antes de agosto, data de abertura da janela internacional de transferências.
Ambos retornam de empréstimo e voltaram aos treinos como jogadores do Verdão neste início de mês. O ponta estava no Al Duhail, do Catar, e o defensor vestia as cores do CD Nacional, de Portugal.Segundo apurou o LANCE!/NOSSO PALESTRA, a diretoria palmeirense alegou à entidade máxima do futebol mundial que, devido à grande maratona de jogos causada pela pandemia da Covid-19, o elenco estava sofrendo com diversas lesões. Estes nomes, então, seriam fundamentais para o decorrer da temporada. Além disso, foi dito que os atletas já pertencem ao clube, ou seja, não são contratações.
Com a liberação, Dudu e Pedrão podem ser inscritos nas competições disputadas pelo Palmeiras e, com isso, ficarão à disposição da comissão técnica liderada por Abel Ferreira.
O Maior Campeão Nacional entra em campo novamente no próximo domingo (04), às 16h (horário de Brasília), contra o Sport.

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