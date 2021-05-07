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Aproveitando cada minuto em campo, Pedro corre atrás de primeira artilharia pelo Flamengo

Com seis gols no Estadual, o camisa 21 é o principal concorrente de Alef Manga, atacante do Volta Redonda, na briga pelo posto de artilheiro do Campeonato Carioca de 2021...

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

07 mai 2021 às 08:00
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
A classificação do Flamengo para a final do Carioca está bem encaminhada após o 3 a 0 sobre o Volta Redonda, na ida, mas a partida deste sábado tem seu valor. Além de dar sequência ao bom momento, o confronto no Maracanã será uma nova chance para quem for escalado por Rogério Ceni. É o caso de Pedro, considerado como titular, que está na briga pela artilharia do Estadual.
A bola rola no Maracanã às 21h05, neste sábado, com transmissão em tempo real do site do LANCE!. Confira as datas das decisões do Campeonato Carioca!Autor dos três gols na ida da semifinal, no Raulino de Oliveira, Pedro lidera o Flamengo em gols no Carioca. São seis, três a menos que Alef Manga, que estará em campo pelo Voltaço neste sábado e soma nove bolas na redes. Se ultrapassar o rival, o camisa 21 conquistará sua primeira artilharia pelo clube.Alternando entre os titulares com Gabi - os dois atuaram juntos por alguns minutos nesta temporada -, Pedro tem sete gols em 2021. Além dos seis no Carioca, o centroavante marcou um gol na Liberta, contra a Unión La Calera.
O bom desempenho do camisa 21 pode ser comprovado pelos números na temporada, já que marca, em média, um gol a cada 50 minutos em campo,
Na última terça, contra a LDU em Quito, Pedro não foi acionado por Ceni, mas deve receber nova oportunidade neste sábado. A definição da equipe titular será na atividade desta sexta, no Ninho do Urubu. Se sobram opções no setor ofensivo, o técnico deve ter problemas para montar a defesa. O goleiro Diego Alves, o lateral Renê e o zagueiro Rodrigo Caio são dúvidas para o confronto.

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