Aproveitamento fora de casa do Botafogo sobe com Enderson Moreira mas postura ainda não empolga

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Na última partida pela Série B, o Botafogo não conseguiu ter uma boa atuação e ficou no empate por 0 a 0 com o Cruzeiro, no Independência. Com a chegada de Enderson Moreira, o desempenho da equipe fora de casa melhorou em relação a Marcelo Chamusca. Porém, apesar de ocupar a vice-liderança do campeonato, o Alvinegro possui somente a 13º melhor campanha como visitante.Uma das críticas do trabalho de Chamusca no Botafogo era o aproveitamento fora de casa. Com o ex-treinador, o Alvinegro sequer venceu uma partida quando não esteve sob seu mando de campo. Foram 6 jogos como visitante, sendo 3 derrotas e 3 empates. Aproveitamento de 16,7%.

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Sob o comando de Enderson Moreira, foram 8 partidas, sendo 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Aproveitamento de 50%. Sendo assim, os números melhoraram, mas a postura e o desempenho da equipe em campo ainda não convencem. Contra o Cruzeiro, na última rodada, o Botafogo teve uma atuação bem fraca e construiu apenas duas chances de gol.

A Série B é uma competição bastante disputada e, para um time que tem o objetivo de se figurar entre os quatro primeiros colocados, garantir pontos fora de casa também é fundamental. Por exemplo, sem contar com o Botafogo, os cinco primeiros colocados da tabela, são as mesmas cinco equipes que possuem a melhor campanha como visitante no campeonato. Porém, em compensação, o Botafogo é o melhor mandante.

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